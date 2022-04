Rincari, Comune controtendenza 

Niente aumenti sulle imposte comunali di Villasor, nonostante il caro prezzi generale. È quanto trapela dopo l’approvazione del bilancio di previsione. «Le spese e le entrate sono in pari, abbiamo rispettato gli equilibri finanziari», spiega il sindaco Massimo Pinna. «Nonostante gli aumenti della spesa corrente, quelle per l’inserimento di minori nelle strutture per provvedimenti del tribunale, i costi del personale per il rinnovo contrattuale e altre piccole spese, siamo riusciti a non aumentare imposte, tasse, tariffe e canoni». A spiegare la strategia del Municipio è l’assessora ai Tributi, Stefania Valdes: «Per quanto riguarda le entrate non sono stati previsti aumenti delle tariffe, ma si punterà, come negli anni scorsi, sul recupero dell’evasione fiscale, recupero che è avvenuto non solo a seguito di controlli mirati, ma anche grazie alle disponibilità dei programmi digitali che incrociano le banche dati». A contribuire al bilancio anche l’estinzione anticipata di alcuni mutui. «Siamo riusciti a non aumentare l’Imu. Stessa cosa per quanto concerne l’addizionale comunale. Questo naturalmente non influirà sugli standard raggiunti gli anni scorsi per tutti i servizi comunali», è la promessa del primo cittadino.

Gli investimenti

Eppure le spese saranno cospicue: secondo la previsione, gli investimenti sul territorio comunale nel prossimo futuro ammonteranno a quasi sette milioni di euro. «Un milione è destinato all’auditorium – continua Pinna –, un altro milione per la messa in sicurezza delle strade e 125mila euro per la progettazione di un sottopasso o sovrappasso veicolare nei pressi della stazione. E ancora, 500mila euro per le strade rurali, oltre agli interventi previsti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la rimozione, con conseguente bonifica, dell’amianto presente in alcuni edifici».

Il sindaco

«Essere riusciti a lasciare invariate le imposte è un traguardo raggiunto grazie all’impegno dell’amministrazione, per noi è un grande risultato, frutto di un lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni – insiste il sindaco –. Penso soprattutto alle famiglie, ma anche ai singoli residenti nel territorio sorrese. In un periodo di grandi salassi e quindi grandi spese, sapere che almeno a livello comunale non si avranno dei rincari è un sospiro di sollievo. Per noi è una soddisfazione».