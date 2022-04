Rinascono le case di Serra Perdosa 

I lavori cominceranno a breve per i dieci alloggi di altrettante famiglie in via Moro, ma sono in fase di sviluppo anche in piazza Giovanni XXIII, dove quarantaquattro appartamenti rientrano nel progetto di manutenzione e miglioramento. Per i residenti che da tempo attendevano gli interventi, le impalcature che pian piano cominciando ad abbracciare i profili delle palazzine, rappresentano una bella notizia: «Sono molto contento si sia iniziato ad intervenire sugli alloggi - dichiara Adriano Diana, 82 anni - i lavori su alcuni appartamenti di piazza Giovanni XXIII sono stati conclusi, altri sono in fase di realizzazione e la mia speranza è che presto anche tutti gli altri possano essere oggetto di un miglioramento strutturale». Era quello che si chiedeva da tempo ma in passato non si è mai andati oltre le promesse.

La Regione ha approvato la delibera per il secondo ed ultimo utilizzo dei proventi 2015-2018 di Area e a Iglesias spetterà una cifra poco superiore agli 800 mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione degli alloggi nella via Aldo Moro del quartiere di Serra Perdosa.

Via ai finanziamenti per migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli alloggi popolari.

L’attesa

L’attesa era grandissima e le opere di riqualificazione per gli alloggi popolari, nel quartiere più abitato della città (quasi 10 mila residenti) sono già cominciate da qualche tempo: «Era da diversi anni che segnalavo ad Area l’esigenza d’intervenire a fronte di una condizione di vetustà degli edifici - rivela il primo cittadino Mauro Usai - e sono soddisfatto che siano state finalmente finanziate le opere per l’efficientamento energetico».

I lavori cominceranno a breve per i dieci alloggi di altrettante famiglie in via Moro, ma sono in fase di sviluppo anche in piazza Giovanni XXIII, dove quarantaquattro appartamenti rientrano nel progetto di manutenzione e miglioramento. Per i residenti che da tempo attendevano gli interventi, le impalcature che pian piano cominciando ad abbracciare i profili delle palazzine, rappresentano una bella notizia: «Sono molto contento si sia iniziato ad intervenire sugli alloggi - dichiara Adriano Diana, 82 anni - i lavori su alcuni appartamenti di piazza Giovanni XXIII sono stati conclusi, altri sono in fase di realizzazione e la mia speranza è che presto anche tutti gli altri possano essere oggetto di un miglioramento strutturale». Era quello che si chiedeva da tempo ma in passato non si è mai andati oltre le promesse.

Il quartiere

Oltre all’interessamento di Area sugli alloggi popolari, il quartiere di Serra Perdosa è al centro di un importante progetto di riqualificazione attuato dall’amministrazione comunale: «Il rione sta rinascendo - spiega il sindaco Usai - grazie ai bandi della rigenerazione urbana siamo in grado d’investire importante somme». Quattro milioni di euro (cifra complessiva di due differenti bandi) verranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel complesso scolastico dell’istituto comprensivo Nivola e per la riqualificazione di un’area residuale abbandonata in via Pacinotti, che sarà dedicata a dei nuovi impianti sportivi. «Inoltre - continua il sindaco Usai - abbiamo da poco bandito la gara d’appalto per l’impianto d’illuminazione in via Casula e Melis e stanziato 150 mila euro per il canale di scolo della stessa via Casula, che risolverà definitivamente il problema degli allagamenti in corso Colombo».

