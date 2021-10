Rinascono gli antichi pergolati  

Il progetto è ispirato all'idea che Costantino Nivola, nel 1953, presentò negli USA per il paese di Orani. A Bauladu ha cominciato a prendere forma nel 2018, con la messa a dimora di oltre 50 piante tra uva fragola, barbatelle, glicini, gelsomini, ortensie e rose rampicanti. «Un'idea - conclude Corriga - orientata alla sostenibilità, che intende contribuire alla creazione di nuovi spazi di socializzazione per le vie del paese, capace di far dialogare il paesaggio urbano e quello rurale. Un progetto che crediamo possa contribuire a rendere la comunità più ospitale».

Presenta il progetto il sindaco di Bauladu Davide Corriga: «L'idea di integrare il verde negli edifici pubblici e privati per creare architetture diffuse, sostenibili e rivitalizzanti del contesto urbano attraverso un segno storico come quello della pergola è una sfida, non solo di ingegneria e di verde pubblico, ma anche culturale e sociale». Verranno realizzate circa 20 strutture architettoniche minimali che richiameranno, in veste rivisitata e attuale, la presenza della pergola diffusa nell'abitato.Si lavorerà poi al miglioramento dell'accesso a nord del parco di San Lorenzo grazie alla messa a dimora di essenze e piante autoctone e il potenziamento con un nuovo impianto di irrigazione negli spazi accanto al Centro Sociale. Infine, verrà creata un barriera verde costituita da ginestre dei carbonai e lavanda, alternati da gelsi, lungo il camminamento di via Martiri di Buggerru.

Un ritorno al passato. Nelle vie del centro di Bauladu rifioriranno i pergolati. Negli ultimi giorni, infatti, sono partiti i lavori che daranno un nuovo volto all’abitato. L'obiettivo è solo uno: ricostruire ciò che ha caratterizzato la parte storica del paese fino agli Settanta del Novecento.

L’iniziativa

Presenta il progetto il sindaco di Bauladu Davide Corriga: «L'idea di integrare il verde negli edifici pubblici e privati per creare architetture diffuse, sostenibili e rivitalizzanti del contesto urbano attraverso un segno storico come quello della pergola è una sfida, non solo di ingegneria e di verde pubblico, ma anche culturale e sociale». Verranno realizzate circa 20 strutture architettoniche minimali che richiameranno, in veste rivisitata e attuale, la presenza della pergola diffusa nell'abitato.Si lavorerà poi al miglioramento dell'accesso a nord del parco di San Lorenzo grazie alla messa a dimora di essenze e piante autoctone e il potenziamento con un nuovo impianto di irrigazione negli spazi accanto al Centro Sociale. Infine, verrà creata un barriera verde costituita da ginestre dei carbonai e lavanda, alternati da gelsi, lungo il camminamento di via Martiri di Buggerru.

L'idea

Il progetto è ispirato all'idea che Costantino Nivola, nel 1953, presentò negli USA per il paese di Orani. A Bauladu ha cominciato a prendere forma nel 2018, con la messa a dimora di oltre 50 piante tra uva fragola, barbatelle, glicini, gelsomini, ortensie e rose rampicanti. «Un'idea - conclude Corriga - orientata alla sostenibilità, che intende contribuire alla creazione di nuovi spazi di socializzazione per le vie del paese, capace di far dialogare il paesaggio urbano e quello rurale. Un progetto che crediamo possa contribuire a rendere la comunità più ospitale».

L'avvio

A distanza di 36 mesi, dopo la fase di dibattito pubblico con la cittadinanza, ricevute le autorizzazioni dall'Ufficio Regionale per la Tutela del Paesaggio e dalla Soprintendenza, approvato il progetto e concluso la fase di bando pubblico per l'aggiudicazione dei lavori, si passerà alla realizzazione degli interventi, per un importo complessivo di 186mila euro. All'interno di questa cifra compresi anche la manutenzione del verde pubblico per un anno e la posa di arredo urbano in alcune aree del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata