Rinasce Truncu is Follas 

La riqualificazione della zona di Truncu is Follas, ad Assemini, inizia dalle opere di urbanizzazione di via San Giorgio e dell’area attorno al quartiere. Compresi nel progetto in corso per la realizzazione del nuovo Bricoman, i lavori inizieranno quest’anno: da una parte faciliteranno l’accesso ai clienti nel nuovo centro commerciale, dall’altra miglioreranno la viabilità per l’ingresso nel quartiere da sempre definito «abbandonato» dai residenti.

Il cantiere

Gli interventi non sono compresi in quelli dell’accordo pubblico-privato tra Comune e Bricoman che la società dovrà realizzare in cambio del via libera al trasferimento del centro commerciale da Elmas ad Assemini (lavori ancora in fase di progettazione). Nel frattempo Gesafin, la società che sta realizzando il nuovo Bricoman, ha ottenuto il via libera dal Comune per le urbanizzazioni in via San Giorgio: rifacimento asfalto, marciapiedi e una rotatoria.

In attesa degli altri lavori

Gli interventi previsti dall’accordo dovrebbero invece iniziare entro l’anno: due milioni e 300 mila euro per urbanizzazioni dentro Truncu is Follas, rotatoria di corso Africa, parco urbano di via Coghe, completamento dell’impianto Coghinas, parco urbano di via Volta e il progetto guida della zona artigianale.

«In attesa dei lavori previsti dall’accordo, questi miglioreranno la viabilità di una zona molto trafficata», dice l’assessore Gianluca Mandas, secondo il quale «inizia così a prender forma l’accordo con l’edificazione del nuovo Bricoman, urbanizzazioni e progettazione delle opere di compensazione. Siamo soddisfatti: in collaborazione con gli uffici, lavoriamo intensamente per raggiungere obiettivi strategici. La gestione dell’emergenza non ci ferma, affinché Assemini possa crescere e usufruire di importanti benefici».

L’opposizione

L’elenco opere previste dall’accordo era stato approvato dall’Aula: «Ma alcune (come il restauro della chiesa di Sant’Andrea) sono state stralciate e portate avanti con fondi comunali», dice il consigliere Francesco Consalvo (Democratici progressisti). «Giusto avviare i lavori, anche con fondi propri, ma che fine fa l’accordo? Nel frattempo Bricoman ha iniziato i lavori per il nuovo centro commerciale, ma ancora non abbiamo visto nessuna opera a scomputo».

