Rinasce il ponte sul rio Sologo 

L’escavatore sta per ultimare il suo lavoro a colpi di benna. Un traguardo atteso nove anni. «Per fortuna si è arrivati alla demolizione del ponte sommergibile sul rio Sologo, per tantissimi anni ha creato problemi - dice Giovanni Santo Porcu, sindaco di Galtellì -. Il ciclone Cleopatra aveva fatto emergere ancora una volta le criticità di questa struttura». Era crollato in quel maledetto 18 novembre 2013. Non aveva retto alla furia dell’acqua, al terrore scatenato da quell’alluvione che in poche ore aveva riversato sull’Isola morte e distruzione. Ecco perché nel centro baroniese corrono ai ripari: il ponte in località Su Manganu sarà ricostruito con un finanziamento regionale di 1 milione e 150 mila euro.

Nuovo corso

È quello che sta per iniziare alla periferia del paese, a poche centinaia di metri dall’incrocio per Loculi e Irgoli. «Il nostro obiettivo prioritario è la ricostruzione del ponte, siamo già nella fase di progettazione - afferma Franco Solinas, assessore dei Lavori pubblici -. Adesso dobbiamo determinare l’importo complessivo dell’opera, ma appare già evidente come la cifra stanziata non sarà sufficiente per ultimare i lavori. Per queste ragioni ci siamo già rivolti in Regione per chiedere ulteriori finanziamenti». Il primo cittadino puntualizza: «La ricostruzione del ponte sarà un passaggio fondamentale per l’intera comunità e per tutto il territorio. Daremo in questo modo di nuovo vitalità a un’area che per troppo tempo è rimasta ferma».

Sotto sequestro

La Guardia di finanza di Nuoro aveva sistemato i sigilli, a pochi giorni dalla terribile alluvione, nel ponte nelle campagne di Galtellì. La struttura, all’epoca di recente costruzione, era collassata, travolta dal passaggio dell’acqua. Peccato che fosse stata presentata come “passerella sommergibile”. Ovvero, in caso di piena, le acque del maggiore affluente del Cedrino, il rio Sologo, avrebbero dovuto scavalcare il ponte senza distruggerlo. Le cose, invece, sono andate diversamente. «Il nuovo ponte che abbiamo in mente sarà a campata unica - precisa il sindaco Giovanni Santo Porcu -. Ci metterà al riparo dalla furia delle acque. D’altronde, il Sologo è un fiume che racchiude circa 800 chilometri quadrati di territorio». L’assessore Franco Solinas conclude: «La caratteristica principale dell’opera che andremo a realizzare sarà quella di mitigare il rischio idrogeologico che insiste sulla zona».