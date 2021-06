Rimpasto, Solinas pronto a rifare i conti per far spazio all’Udc 

Lo scossone dell’Udc ha fatto scattare il conto alla rovescia. A luglio, cioè dopo la variazione di bilancio, la Giunta affronterà la verifica. I centristi esprimono un solo assessore a fronte di un gruppo di sette consiglieri, gli stessi della Lega che di caselle ne occupa però tre. È sempre più difficile ignorare questi numeri, soprattutto dopo che il leader Giorgio Oppi ha fatto pesare l’assenza dei suoi uomini in Aula. L’ha capito anche Solinas che infatti ha cercato, e trovato, un chiarimento con il decano del Consiglio. Ulteriori rassicurazioni che a questo punto lasciano poco spazio ad altri rinvii.

Riposizionamenti

E adesso, la questione attorno alla quale si svilupperanno tutte le trattative è: chi farà un passo indietro per lasciare più spazio all’Udc? Lega e Psd’Az ci stanno già ragionando, nel senso che pensano a rafforzarsi. La stagione degli acquisti, infatti, non è ancora finita. Dopo l’addio di Sara Canu, molto presto il Carroccio potrebbe tornare a occupare otto banchi in Aula. Secondo indiscrezioni il capogruppo del Misto Roberto Caredda sarebbe vicino all’adesione al partito di Salvini. Questo aiuterebbe la Lega, che esprime anche il presidente dell’Assemblea, a difendere meglio posizioni attualmente sotto attacco. Tre posti in Giunta occupa anche il Psd’Az che aveva iniziato ugualmente con otto consiglieri, diventati dieci dopo gli ingressi di Elena Fancello e Alfonso Marras, ma non è escluso che si arrivi a quota undici se il presidente della commissione Bilancio, Valerio De Giorgi, deciderà di traslocare dal Misto.

Una rinuncia?

La Lega ha avuto di più, ma probabilmente non perderà nulla. Nei giorni scorsi il coordinatore regionale Eugenio Zoffili è stato chiaro: i nostri assessori non si toccano. Certo, è il presidente della Regione a decidere. Ma difficilmente Christian Solinas andrà contro il partito con cui ha stretto un’alleanza che ha permesso di raggiungere tanti traguardi: una candidatura blindata al Senato (Solinas correva in Sardegna e in Lombardia) che ha sancito il ritorno dei sardisti in Parlamento, e poi la conquista della Regione. Così, la strada per ricomporre il puzzle senza troppi traumi potrebbe essere quella della rinuncia. Il governatore potrebbe sacrificare uno dei tre assessori riferibili al Psd’Az: Quirico Sanna (Enti locali), Gianni Chessa (Turismo), o Gabriella Murgia (Agricoltura). Sulla scelta peserebbero due fattori: l’esigenza di garantire la parità di genere che aiuterebbe Murgia a restare al suo posto e i desiderata dell’Udc.

L’Ambiente

L’Udc non ha mai nascosto di guardare con interesse all’Ambiente, attualmente guidato da Gianni Lampis (Fratelli d’Italia) e ai Lavori Pubblici dove c’è Aldo Salaris dei Riformatori. I rapporti Oppi-Riformatori ultimamente sono molto migliorati e così la casella più appetibile diventerebbe quella occupata da FdI. A cui Solinas potrebbe chiedere di fare uno scambio, cedendo al partito di Giorgia Meloni uno dei tre assessorati a guida Psd’Az. Forse il Turismo, e in questo caso Chessa – l’unico eletto dei tre - ritornerebbe a fare il consigliere regionale, lasciando terreno libero a Lampis, o a qualcun altro FdI. All’Ambiente l’Udc indicherebbe uno dei consiglieri del gruppo. In lizza Pietro Moro e il presidente della commissione Sanità Domenico Gallus.

