Rimpasto, Solinas prende il timone 

Ecco come intende procedere: «Entro questa settimana si terranno gli incontri bilaterali con le forze politiche e i gruppi, dopodiché si arriverà alla stesura di un documento condiviso, all’esito del quale scatterà la rivisitazione della squadra di Giunta che sarà assolutamente coerente con gli obiettivi che ci si darà nelle linee di governo per questi ultimi due anni». In ogni caso, ha chiarito, «saranno individuate le persone migliori nei ruoli più importanti».

Il rimpasto esce dal perimetro delle indiscrezioni per finire sotto il pieno controllo del presidente della Regione Christian Solinas. La verifica ci sarà – ha annunciato ieri al termine di un lungo vertice di maggioranza - ma solo dopo la sottoscrizione di un patto di legislatura dove siano indicati i tre o quattro temi sui quali concentrarsi negli ultimi due anni di governo.

I temi

Gli obiettivi da indicare nel patto sono legati al rilancio della Sardegna all’indomani della pandemia, e «tendendo però conto che si è aggiunto il fattore della crisi tra Ucraina e Russia che costringe a rivedere l’agenda delle priorità: penso al tema dell’energia, quindi al comparto primario tanto penalizzato dall’aumento indiscriminato del costo dei carburanti, dei mangimi, delle materie prime, ma anche all’esigenza di ridare competitività alle imprese». Inoltre, «dobbiamo prestare attenzione al fatto che la categoria dei più deboli si è ulteriormente allargata». Solinas ha parlato alla presenza di tutti i coordinatori, a dimostrazione di quanto «questa maggioranza molto articolata sia coesa e abbia trovato sintesi al proprio interno su questi temi».

Il caso Riformatori

Ora il problema è fare sintesi sui nomi giusti al posto giusto. Il presidente non ha parlato di azzeramento, solo di ridefinizione. Ieri a inizio tavolo il coordinatore dei Riformatori e assessore ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, ha comunicato che la capogruppo del suo partito, Sara Canu, è passata al Misto. Con due soli componenti i Riformatori non costituiscono più un gruppo nell’Assemblea sarda e ora hanno meno forza per difendere la casella che occupano nell’Esecutivo. Un’adesione tecnica consentirebbe al partito di conservare lo status di gruppo, ma difficilmente basterà a tenere i Lavori pubblici. Questo però non si tradurrà in un’esclusione dalla Giunta, al limite nell’approdo a un assessorato di peso minore. Forse l’Industria, attualmente guidata da Anita Pili che fa riferimento a un movimento (Sardegna 20Venti) che ugualmente non costituisce un gruppo in Consiglio regionale.

«Senza alcun preavviso»

La scelta di Sara Canu ha colto tutti di sorpresa. «Abbiamo saputo senza alcun preavviso dell’uscita della nostra capogruppo attraverso una comunicazione ufficiale agli uffici della presidenza del Consiglio regionale», ha spiegato Salaris, «e i tempi non ci hanno consentito di fare un ragionamento interno, l’ho saputo mentre venivo qui a Villa Devoto».

Canu, che è stata eletta con i voti della Lega, ha spiegato in una nota che «la decisione è il frutto di una lunga riflessione: è venuto a mancare il senso di appartenenza fondamentale per portare avanti progetti e impegni politici comuni. Essere capogruppo non ha coinciso con il pieno coinvolgimento nei processi decisionali del partito, ed è venuto meno il rapporto di fiducia. Prendo atto che ancora una volta la figura femminile è lontana dalle pari opportunità tanto proclamate».

Le richieste

I Lavori pubblici potrebbero diventare il secondo assessorato dei centristi di Giorgio Oppi, che al vertice è arrivato con Antonello Peru, coordinatore di Italia al centro. Hanno dichiarato di non essere interessati al rimpasto Lega e Fratelli d’Italia. Il coordinatore del Carroccio, Dario Giagoni, ha chiarito che «non mi sveglio pensando al tagliando ma ai problemi dei sardi come il costo dei mangimi e dei carburanti». Antonella Zedda di Fratelli d’Italia ha detto che «non ha senso né azzerare, né promuovere un mini rimpasto, siamo soddisfatti di quanto fatto nell’assessorato da noi guidato fino a oggi e abbiamo bene in mente cosa fare nei due anni di legislatura che restano». A rappresentare Forza Italia, la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda con il consigliere Emanuele Cera. «Abbiamo confermato e rivendicato i nostri due posti nell’Esecutivo», ha dichiarato Cera.

