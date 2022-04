Rimpasto, Solinas avvia le consultazioni Scelta entro Pasqua 

Per Sardegna 20Venti, Stefano Tunis ha spiegato che «abbiamo discusso le proposte di rilancio in aderenza alle responsabilità dirette che attualmente ricopriamo in Giunta, quindi articolate nel comparto industriale e dell’energia. Ora sarà il presidente a fare sintesi». Il movimento fondato da Tunis esprime l’assessora all’Industria Anita Pili. Una casella considerata “debole” più che altro perché Sardegna 20Venti non è riuscito a costituire un gruppo in Consiglio regionale.

Tre giorni per ascoltare le richieste dei partiti e rinfrescare gli obiettivi per gli ultimi due anni di governo. In vista del possibile rimpasto, Christian Solinas ha avviato ieri gli incontri bilaterali con le forze di maggioranza. Nell’ordine, a partire dalle 17,30 si sono presentati a Villa Devoto Idea Sardegna, Sardegna 20Venti, Riformatori e Fratelli d’Italia. Oggi un solo vertice in programma, alle 18.30 con la delegazione di Forza Italia. Domani, sempre a partire dal tardo pomeriggio, si concluderà con Udc, Lega e Psd’Az. I tavoli sono propedeutici alla sottoscrizione di un Patto di legislatura e all’eventuale «rivisitazione della squadra di Giunta che», aveva annunciato una settimana fa il presidente della Regione, «sarà assolutamente coerente con i temi chiave dei prossimi ventiquattro mesi». Oltre al rilancio post-pandemia, l’energia, il caro carburanti e le conseguenze dirette sul comparto primario, e poi l’allargamento della categoria dei più deboli.

Poche caselle

Temi finiti al centro anche dei bilaterali di ieri, assieme alle eventuali variazioni da apportare alla Giunta. Al momento, sembra confermata l’indiscrezione su un rimpasto chirurgico, che cioè dovrebbe riguardare una o al massimo due deleghe. L’azzeramento, se ci sarà, sarà solo formale – nel senso che quasi tutti gli assessori sarebbero confermati al loro posto – e funzionale, piuttosto, alla sostituzione di alcuni direttori generali come quello della centrale unica di committenza.

I tavoli

Per Sardegna 20Venti, Stefano Tunis ha spiegato che «abbiamo discusso le proposte di rilancio in aderenza alle responsabilità dirette che attualmente ricopriamo in Giunta, quindi articolate nel comparto industriale e dell’energia. Ora sarà il presidente a fare sintesi». Il movimento fondato da Tunis esprime l’assessora all’Industria Anita Pili. Una casella considerata “debole” più che altro perché Sardegna 20Venti non è riuscito a costituire un gruppo in Consiglio regionale.

Nulla è scontato

Tuttavia, non è davvero assodato che il presidente decida di sostituire Pili in una fase tanto complessa sul piano delle questioni energetiche. Per i Riformatori ha partecipato al bilaterale il coordinatore regionale Aldo Salaris, che è pure assessore ai Lavori pubblici. Tutto ciò che ha fatto da quando ha sostituito lo scomparso Roberto Frongia, Salaris l’ha raccontato sabato, all’apertura della scuola di formazione dei Riformatori. La sua delega è più a rischio da quando il partito non forma più un gruppo nell’Assemblea sarda a causa del passaggio di Sara Canu al Misto. Ma anche in questo caso, meglio non dare nulla per scontato. Ieri, d’altra parte, Solinas ha chiesto proprio a Salaris di sostituirlo come relatore al convegno sul Pnrr nella sede di Intesa San Paolo. Ai Lavori pubblici potrebbero anche arrivare i centristi. In ogni caso il presidente della Regione preferirebbe non escludere i Riformatori dalla sua squadra.

Il termine di domenica

L’ultimo bilaterale si è tenuto in tarda serata. La coordinatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda ha ribadito la soddisfazione del partito per il lavoro fatto da Gianni Lampis all’Ambiente. Delega alla quale FdI non intende rinunciare. Oggi è il giorno di Forza Italia, domani di Udc, Lega e Psd’Az. La sintesi del governatore potrebbe arrivare prima di Pasqua.

