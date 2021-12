Rimpasto, Sanna  ora è più forte  Ma trema Satta 

Rimane in sella, invece, il direttore generale del Personale Silvia Cocco con cui Satta, raccontano le stesse fonti, avrebbe da tempo «grossi problemi». Anche questo potrebbe essere il segnale che anticipa l’arrivo di qualcun altro alla guida dell’assessorato, magari un’altra donna della Lega. In questo modo il partito continuerebbe a conservare tre posti in Giunta, a conferma di quanto sempre affermato dal coordinatore Eugenio Zoffili: «Il presidente Solinas non mi ha mai parlato di rimpasti in Giunta».

Variazioni prenatalizie nel borsino degli assessori in vista di una verifica che tutti e dodici sperano non si faccia, ma che il presidente Solinas attuerà probabilmente a gennaio. Dopo settimane di attacchi trasversali, alcuni provenienti addirittura dal proprio partito, risalgono le quotazioni del responsabile degli Enti locali Quirico Sanna (Psd’Az), uscito rafforzato dal “processo” di martedì in Consiglio regionale sui debiti fuori bilancio. La freccia va giù, invece, per Valeria Satta (Lega), assessora agli Affari generali: pagherebbe – secondo fonti sindacali – la bassa qualità dei rapporti instaurati con alcuni suoi collaboratori.

Tensioni negli uffici

Rimane in sella, invece, il direttore generale del Personale Silvia Cocco con cui Satta, raccontano le stesse fonti, avrebbe da tempo «grossi problemi». Anche questo potrebbe essere il segnale che anticipa l’arrivo di qualcun altro alla guida dell’assessorato, magari un’altra donna della Lega. In questo modo il partito continuerebbe a conservare tre posti in Giunta, a conferma di quanto sempre affermato dal coordinatore Eugenio Zoffili: «Il presidente Solinas non mi ha mai parlato di rimpasti in Giunta».

Inversione di tendenza

Per quanto riguarda Sanna, martedì è successo quanto temeva il Pd: nelle ore precedenti i dem si erano rifiutati di firmare una mozione di sfiducia che avrebbe avuto solo l’effetto di rendere più forte l’assessore, giacché nessuno in maggioranza avrebbe mai votato in modo palese contro di lui. La mozione poi non è stata presentata, ma in Aula gli attacchi, in particolare di M5S e Leu, son serviti a ricompattare il centrodestra che ha fatto quadrato attorno a Quirico Sanna.

In suo favore sono intervenuti il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru, il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, e il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu. Sanna, va detto, si è ben difeso sfidando i detrattori «a chiedere un accesso agli atti grazie al quale riscontrerebbero che il mio assessorato ha fatto tutto ciò che andava fatto».

Il nodo leggi impugnate

In Consiglio l’assessore ha anche difeso con fermezza i suoi collaboratori («non permetto a nessuno di mettere in discussione l’onestà e la capacità dei dirigenti dell’assessorato che hanno operato con scienza e coscienza»), rivedendo in qualche modo quanto detto in passato in commissione Bilancio («il quadro generale fa emergere inefficienze e responsabilità da verificare ed approfondire»). Ora, il suo futuro in Giunta dipenderà dai pronunciamenti della Corte Costituzionale sulle leggi impugnate di competenza del suo assessorato: Piano Casa, interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale, nuove Province.

