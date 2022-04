Rimpasto, pressing sulla Lega  

Sottotraccia anche i contatti con gli esponenti del Psd’Az, il partito con undici consiglieri nell’Assemblea sarda, alcuni dei quali non hanno mai nascosto di ambire alla guida di un assessorato. Le indiscrezioni su una delega da assegnare alla minoranza nel Psd’Az hanno alimentato la tensione, e tutti si guardano con sospetto in vista di un bilaterale che rischia di trasformarsi in una resa dei conti interna al partito.

Alla Lega, per esempio, nei giorni successivi al confronto con il segretario regionale Dario Giagoni e il suo vice Massimiliano Piu, avrebbe chiesto se fosse disposta a rinunciare a uno dei tre assessori. Non sarebbe un passo indietro a costo zero, perché il Carroccio avrebbe la possibilità di esprimere figure chiave in enti a cui tiene particolarmente, come quelli legati all’agricoltura. Se l’operazione andasse in porto, l’unico che probabilmente avrebbe la certezza di restare al suo posto sarebbe il responsabile della Sanità, Mario Nieddu. In ogni caso, la risposta dei vertici della Lega è stata negativa: meglio conservare le tre deleghe.

Le interlocuzioni del presidente della Regione con i partiti non si sono mai interrotte. Ufficialmente, per la definizione del patto di legislatura e della conseguente verifica di Giunta, dovrebbe essere risolutivo il bilaterale con la delegazione Psd’Az che si terrà forse martedì prossimo, difficilmente in settimana. In attesa del tavolo, Solinas si porta comunque avanti: sonda il terreno con i coordinatori alleati, cerca di capire fino a che punto si può spingere.

La richiesta

Attesa per il bilaterale

Arriva Congiu

Da quasi un mese le forze di centrodestra sono impegnate a parlare anche con Paolo Congiu, primo dei non eletti nella lista Fortza Paris, circoscrizione di Cagliari, e prossimo all’ingresso nell’Assemblea al posto di Valerio De Giorgi, il consigliere del Misto ai domiciliari dal 22 marzo con l’accusa di corruzione e voto di scambio. Ieri la presidenza del Consiglio dei ministri ha notificato al Consiglio regionale la sospensione di De Giorgi per effetto della legge Severino, mentre il presidente Michele Pais ha già dato mandato a Giovanni Antonio Satta (Idea Sardegna) di riunire la Giunta delle elezioni che presiede per individuare il primo dei non eletti nella stessa lista. Congiu, appunto, che dovrebbe poter giurare alla prossima seduta utile dopo quella del 28 aprile, dedicata a Sa Die de Sa Sardigna. Più che interloquire, i gruppi di maggioranza hanno cercato in ogni modo di attrarre il futuro consigliere nella propria orbita. Le sue scelte potrebbero avere contraccolpi sul rimpasto, almeno se varrà il criterio per cui i gruppi più numerosi sono più rappresentati nell’Esecutivo. Congiu potrebbe aderire al Psd’Az, che raggiungerebbe così quota dodici componenti, ma rumors più attendibili lo danno in quota Riformatori, con i quali potrebbe ricostituire il gruppo dissolto dopo l’addio di Sara Canu. Gruppo che per l’occasione prenderebbe il nome di Riformatori-Fortza Paris.

“Aprile, dolce dormire”

E' attesa a giorni anche la notifica della sospensione di Antonello Peru, il consigliere di Udc-Sardegna che, sempre per effetto della Severino, sarà sostituito dal primo dei non eletti nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Sassari, Marco Tedde. Intanto, le opposizioni non stanno a guardare. «Le ultime sedute del Consiglio regionale si sono svolte nel mese di marzo, peraltro per discutere di temi di secondo piano», fa notare Francesco Agus (Progressisti) in un post dal titolo “Aprile, dolce dormire”, «da allora l’attività delle istituzioni sarde è praticamente azzerata a causa del rimpasto»

