Rimpasto, la rivincita dei territori esclusi 

Far funzionare le cose dentro un assessorato è complicato, lo è ancora di più per chi arriva alla guida a meno di due anni e mezzo dalla fine della legislatura. Anche per questo, se ci sarà, il rimpasto di Christian Solinas sarà essenziale, mirato ad accontentare chi in maggioranza gli chiede di affrontare una serie di squilibri nella squadra di governo: a livello di rappresentanza politica ma soprattutto territoriale. Il Nuorese, in questo periodo al centro delle cronache per la crisi della sanità, non ha un esponente di riferimento in Giunta. Un terzo degli assessori arriva da Cagliari: Alessandra Zedda di Forza Italia al Lavoro, Gianni Chessa del Psd’Az al Turismo, Mario Nieddu della Lega alla Sanità, Valeria Satta della Lega agli Affari generali. La Gallura esprime Andrea Biancareddu dell’Udc all’Istruzione, Giuseppe Fasolino di Forza Italia al Bilancio, Quirico Sanna del Psd’Az agli Enti locali. Dall’Oristanese arrivano Gabriella Murgia (Agricoltura in quota presidente) e Anita Pili (Industria in quota Sardegna 20Venti), dall’Ogliastra il leghista Giorgio Todde (Trasporti), dal Medio Campidano l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis (Fratelli d’Italia), da Sassari l’assessore ai Lavori pubblici Aldo Salaris (Riformatori). Quest’ultimo, subentrato dopo la scomparsa di Roberto Frongia che proveniva da Iglesias.

Un posto per Nuoro

Ora i territori che piangono sono il Sulcis e, appunto, Nuoro. Solinas potrebbe porvi rimedio risolvendo la cosa in famiglia, all’interno del suo partito, promuovendo agli Enti locali il capogruppo in Consiglio regionale Franco Mula, che è di Orosei, al posto di Quirico Sanna. In questo caso diventerebbe presidente del gruppo Giovanni Satta. C’è l’ipotesi di un’altra staffetta, tutta cagliaritana: Nanni Lancioni, in questo momento il consigliere sardista più vicino al presidente, potrebbe andare a guidare il Turismo al posto di Gianni Chessa. Le altre caselle sembrano meno discutibili. Men che meno quelle occupate da Udc, Forza Italia e Riformatori, le tre sigle dell’intergruppo che martedì sarà a colloquio con Solinas per definire la partita delle presidenze delle commissioni consiliari.

L’asse del potere

Alcuni sostengono che la Lega perderà uno dei tre esponenti in Giunta, ma di rimando il coordinatore regionale del Carroccio fa sapere sempre che a sua conoscenza non sono in discussione. Gabriella Murgia (Agricoltura) è stata spesso criticata dall’opposizione, ma anche dalla maggioranza, eppure il suo posto in Giunta non vacilla: prendere ora un assessorato complesso come il suo sarebbe un salto nel vuoto.