Rimpasto, la Giunta prende tempo 

La verifica di Giunta si allontana. La Finanziaria è stata approvata dieci giorni fa e ancora non si è mossa foglia. Quella che volge al termine doveva essere la settimana del vertice di maggioranza, necessario per fare sintesi, capire chi ha diritto a cosa e chi invece dovrà fare un passo indietro. Per una serie di ragioni – perlopiù indisponibilità di uno o più coordinatori dei partiti di centrodestra – il presidente della Regione ha rinviato l’appuntamento ai prossimi giorni. Quando, però, i temi all’ordine del giorno saranno inevitabilmente diventati altri: le misure da inserire nella prossima legge omnibus, anche questa annunciata come imminente durante la discussione della legge di stabilità, e poi il nodo del Piano casa che la Giunta si deve affrettare a sciogliere per colmare il vuoto normativo creato dalla sentenza della Corte Costituzionale.

L’ordine del giorno

Peraltro, il 24 febbraio l’Aula ha votato all’unanimità un ordine del giorno dei Progressisti (prima firma Francesco Agus) che impegna la Giunta «a definire in tempi rapidi una nuova legge urbanistica che, nel rispetto del Ppr, individui le modalità cui dovranno attenersi enti locali e privati», e «a predisporre subito una proposta normativa che recepisca almeno le disposizioni del piano casa ritenute legittime dalla Consulta e, al momento, inattuabili».

Assessori sotto stress

In questo contesto di obiettivi da raggiungere al più presto, gli assessori devono fare i conti con l’ipotesi di un rimpasto che, se ci sarà, dovrebbe essere mini (una, massimo due sostituzioni). Le caselle più a rischio sarebbero l’Industria, l’Ambiente, gli Enti locali, l’Agricoltura e i Lavori pubblici. Dalla politica, l’istanza più importante è di Udc-Cambiamo-Italia Viva che, con sei consiglieri nel gruppo, avrebbe diritto a un secondo assessorato. Dove – come nel caso dell’Istruzione con Andrea Biancareddu – sarà destinato un consigliere: il capogruppo Gianfilippo Sechi o Pietro Moro.

Intergruppo in crisi?

I centristi sono attratti soprattutto dall’Ambiente, guidato da Gianni Lampis di Fratelli d’Italia, ma non escludono di chiedere i Lavori pubblici, attualmente in capo ai Riformatori con Aldo Salaris. La seconda soluzione indebolirebbe però l’intergruppo di cui fanno parte Forza Italia e, appunto, Udc e Riformatori. Tuttavia, gli equilibri della nuova formazione di centro sono stati messi già a dura prova in occasione dell’elezione della presidente del Cal, la sindaca di Sestu Paola Secci dei Riformatori. Per lei – oltre ai primi cittadini - si sono spesi Michele Cossa e lo stesso Salaris. Ma non il leader dell’Udc Giorgio Oppi che sosteneva Graziano Milia.

I numeri dell’Ambiente

Quanto a Lampis, ha dalla sua i numeri. Negli oltre due anni e mezzo di governo, il suo assessorato è quello che ha prodotto il maggior numero di delibere (568), secondo solo al Bilancio e Programmazione guidati da Giuseppe Fasolino.

