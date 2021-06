Rimpasto, inizia l’assedio alla Lega 

La possibilità che la Lega perda un assessorato a beneficio dell’Udc esiste. In vista del rimpasto in programma dopo la variazione di Bilancio, quindi a luglio, nel centrodestra si lavora per scalfire il muro alzato dal coordinatore regionale Eugenio Zoffili che ha già “blindato” i suoi tre assessori. Il Carroccio sarebbe infatti interessato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Il nodo Autorità portuale

Il problema è che la nomina del presidente è in capo al Governo che, oltretutto, intenderebbe confermare gli attuali vertici, e cioè l’ex assessore ai Trasporti della Giunta Pigliaru, Massimo Deiana. Certamente il governatore Christian Solinas potrebbe lavorare per far cambiare idea a Roma, ma questo avrebbe un prezzo: la Lega dovrebbe rinunciare a uno dei tre posti in Giunta. Messa a scegliere, sacrificherebbe probabilmente gli Affari generali. Si frappongono però alcuni ostacoli: il Carroccio potrebbe continuare a puntare i piedi sui propri rappresentanti in Giunta; non è detto che il Governo accetti suggerimenti su una nomina che gli spetta; i centristi potrebbero non accontentarsi degli Affari generali e puntare a una seconda casella più importante come l’Ambiente.

Giochi di potere

In queste prove di forza hanno da perdere i partiti con più assessori, cioè Lega e Psd’Az. E se il Carroccio non cede, allora dovranno farlo i sardisti, magari lasciando libero il Turismo attualmente in capo a Gianni Chessa e dove approderebbe Gianni Lampis (Fratelli d'Italia) che, a sua volta, libererebbe l'assessorato all'Ambiente. Se non fosse possibile con l’Autorità portuale, il presidente della Regione potrebbe anche giocare con la Lega la carta del Segretario generale, figura di grande potere che dovrà essere nominata non appena entrerà in vigore la legge di riordino della presidenza e degli staff. Anche in questo caso, pero, il Carroccio potrebbe rispondere picche.

Norme intruse

In attesa di una soluzione, la maggioranza lavora anche sul fronte della variazione di Bilancio, annunciata come la vera Finanziaria politica dopo quella tecnica approvata a febbraio. In particolare, la Giunta sta ragionando sulla possibilità di inserire anche altre disposizioni che nulla hanno a che vedere con ristori per i lavoratori colpiti dalla crisi, né con la sanità. Il testo potrebbe comprendere norme del disegno di legge 101 sul ripristino dei Cda negli enti. Un provvedimento, sostengono le opposizioni, che servirà a «moltiplicare le poltrone negli enti controllati dalla Regione». I Consigli di amministrazione, infatti, sono composti da un numero di membri che varia da 3 a 5, senza considerare i Collegi sindacali, gli organismi di vigilanza e quelli di revisione che dovranno essere nominati. Quelle sui Cda non sarebbero le uniche disposizioni fuori tema. Nel ddl potrebbero trovare spazio anche correzioni alla Riforma della Sanità (concordate col governo per evitare l’impugnazione) e a quella degli Enti locali.

3

assessori

la delegazione leghista nella Giunta di Christian Solinas: si tratta della delegazione di maggior peso dopo quella del Psd’Az, che fra i suoi tre posti nell’esecutivo conta anche il presidente