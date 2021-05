Rimpasto in vista  E parte la gara  per il segretario 

La corsa al posto da Segretario generale è già iniziata. «Figura apicale che si colloca nei confronti dei direttori generali nello stesso rapporto in cui il presidente della Regione si pone verso gli assessori», l’ha definita il relatore della 107 Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Di sicuro sarà qualcuno che dovrà rispondere unicamente al capo della Giunta. Quindi - sono state le primissime indiscrezioni - sarà di sua diretta emanazione.

Fattore Lega

In realtà non è cosa scontata, soprattutto se dal rimpasto di Giunta usciranno ridimensionati partiti come la Lega. Il Carroccio ha tre assessori e l’eventuale rinuncia a una casella non sarebbe gratuita. I vertici romani, infatti, non accetterebbero di buon grado un simile sgarbo, e in nome di un’alleanza che ha consentito a Christian Solinas di diventare senatore prima, e governatore dopo, probabilmente proporrebbero un nome per quella poltrona così ambita. Difficile capire, poi, a chi dei tre attuali componenti dell’Esecutivo sarà chiesto di fare un passo indietro. Non di certo a Mario Nieddu che guida la Sanità e che, l’ultima volta che è venuto Salvini in Sardegna, era l’unico a sedere al suo stesso tavolo con Solinas e il coordinatore regionale Eugenio Zoffili.

Borsino

Dopo la partita di Forestas sono molto risalite le quotazioni di Valeria Satta (Personale e Affari generali). In questi giorni l’assessora ha anche il compito di parare le bordate dell’opposizione contro il ddl 107. Sinora ha parlato una volta mostrando un piglio criticato dai consiglieri di minoranza, e che proprio per questo il presidente Solinas potrebbe aver apprezzato. Poi c’è l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde che sulle partite di sua competenza non ha creato problemi al presidente della Regione.

Zooprofilattico a Filippini

Intanto, sarà un uomo vicino alla Lega – Giovanni Filippini - il prossimo direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico, scelto in una rosa di cinque nomi. Questa presenza capillare può far storcere il naso agli alleati che hanno lo stesso numero di consiglieri, come Udc Cambiamo, o addirittura tre in più come il Psd’Az. I centristi vogliono essere rappresentati in Giunta nella giusta proporzione: al momento opportuno un nuovo nome dell’Udc dovrà affiancare Andrea Biancareddu (Istruzione).

Voci in maggioranza intanto danno come imminente il rimpasto, cioè dopo il via libera alla 107 e al ddl 101 sul ripristino dei Cda negli enti.

Passo lento

Ecco perché diventa importante il ritmo dei lavori in Aula per la discussione del testo. Il Consiglio non ha approvato nemmeno tre degli undici articoli ed è già passato quasi un mese dall’ingresso del ddl. Giovedì a rallentare è stata la richiesta, condivisa da Fi, di avere in Aula Mario Nieddu. Martedì si riprende, ma la legge lascerà spazio al ddl ristori. Poi sarà il momento dell’assestamento di bilancio annunciato a febbraio.

