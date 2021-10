Rimpasto di Giunta, l’ora non arriva mai: «Prima i nuovi Cda» 

Mancano meno di due anni e mezzo alla fine della legislatura e il presidente della Regione non ha fatto alcuna modifica alla sua Giunta. L’azzeramento invocato dal capogruppo del Psd’Az Franco Mula è, secondo le voci di palazzo, molto improbabile. Intanto per questioni di opportunità: nel post pandemia, e con una variazione di bilancio appena approvata per velocizzare la ripresa economica, manca oggettivamente il tempo per consentire a dodici persone di calarsi nei nuovi ruoli. E poi c’è il precedente del complicato e lento iter di formazione della Giunta attuale.

In secondo luogo, è sempre più radicata nei gruppi politici di via Roma la convinzione che in realtà Christian Solinas non sia appassionato di rimpasti: se potesse, eviterebbe la tanto attesa verifica. Qualcosa potrebbe cambiare, certo. Ma non subito, non dopo l’approvazione della omnibus come annunciato più volte.

Prima i Cda negli enti

Prima la maggioranza deve centrare un altro obiettivo: il ripristino dei Cda negli enti controllati dall’amministrazione. In Aula, quando è stato ritirato l’emendamento alla Omnibus su richiesta di Giorgio Oppi (Udc), è stata anche annunciata la presentazione a stretto giro – quindi nei prossimi giorni – di una proposta di legge ad hoc da far approdare con la procedura d’urgenza. Riesumati i Cda, è possibile che il governatore cambi almeno un assessore, magari indirizzandolo proprio alla presidenza di uno dei quattordici enti interessati.

Fare un passo indietro potrebbe toccare ad Anita Pili, responsabile dell’Industria in quota Sardegna 20Venti, il movimento che ha nel suo fondatore Stefano Tunis l’unico rappresentante in Consiglio regionale. Forse troppo poco per continuare a dire la propria sulla composizione dell’esecutivo.