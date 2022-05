Rimpasto, deciderà il tavolo dei big 

Il cerchio della verifica di Giunta è vicino alla chiusura. Manca solo il tavolo con tutti i segretari dei partiti di centrodestra che il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe convocare entro la prossima settimana. Le decisioni – ha sempre ribadito il governatore – saranno figlie degli spunti programmatici trasmessi dalle forze politiche per la costruzione del Patto di fine legislatura. Questo, in generale, significa che negli ultimi due anni di mandato saranno rispettate le vocazioni di ognuno.

Per esempio, fin dall’insediamento la Lega ha voluto dire la sua in materia di Agricoltura. Così non sarebbe una sorpresa se alla fine fosse proprio un esponente del Carroccio a occupare la casella ora in capo a Gabriella Murgia. Tutti devono poter esprimere il meglio al posto giusto per recuperare il tempo perso e mettere le basi per un Solinas-bis. Il presidente intende ricandidarsi nel 2024 e l’ha ripetuto anche ieri in Tribunale a Cagliari, dove era in programma l’udienza preliminare per l’inchiesta sulla nomina di alcuni dirigenti della Regione: «Ho lasciato il Senato per fare il presidente della Regione, non avrebbe senso una mia candidatura alle politiche nel 2023 perché correrò per le regionali del 2024». Quanto alle fibrillazioni in maggioranza legate al vicino rimpasto, «non è niente di preoccupante».

Il nodo Autonomia

Al tavolo della settimana prossima si discuterà anche della guida della commissione Autonomia ancora vacante. Ieri il parlamentino era convocato con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e la proposta di legge sull’organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace. La seduta è stata rinviata e non per mancanza del numero legale. La commissione è senza guida da quando Pierluigi Saiu ha lasciato per andare a fare il capogruppo del suo partito.

È improbabile che il controllo torni in capo a un leghista, soprattutto se la Lega dovesse conservare tre assessorati nell’esecutivo. In questo caso, non è da escludere che la commissione possa passare in quota Idea Sardegna, il movimento politico nato dentro il gruppo Misto e di cui fanno parte Roberto Caredda, Carla Cuccu e Giovanni Antonio Satta. Sarebbe la compensazione per l’eventuale mancato ingresso in Giunta.