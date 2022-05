Rimpasto, Chessa non si arrende 

Il vertice finale non è stato ancora convocato. Su verifica di Giunta e nomine collegate si tratta ancora. Nel frattempo, per i protagonisti di questa vicenda – gli assessori - non è facile lavorare sapendo che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo nella squadra di Solinas. Qualcuno rompe il silenzio. «Avete mai sentito dire qualcosa del genere dal presidente della Regione?», ha dichiarato ieri il responsabile del Turismo, Gianni Chessa a chi gli poneva la questione di una sua possibile uscita dall’esecutivo. «Fino a oggi nessuno mi ha chiesto di fare passi indietro», ha detto prima di presentare il nuovo marchio Isola, «ognuno dice la sua. Avete presente quando si giocavano le schedine? Allora c’erano il tredici, le doppie, le triple». Poi, «è chiaro che se il partito mi dovesse chiedere di fare passi indietro, beh, la politica è fatta anche di queste cose».

Chessa: «Io tra i più votati»

L’assessore mette comunque i puntini sulle “i”: «Sono un consigliere regionale eletto, il più votato nel Psd’Az in Sardegna, il quinto più votato tra tutti nell’Assemblea. Lavoro per la Sardegna e non per la poltrona». Poi ribadisce: «Il presidente non mi ha detto nulla». Intanto, «governare non è semplice, ma io sono tranquillo e quello che sto facendo è sotto gli occhi di tutti» La delega di Chessa è entrata nel gruppo di quelle a rischio quasi un mese fa, quando è emerso che il Psd’Az sarebbe arrivato a tre assessorati: uno in quota maggioranza del partito, uno in quota minoranza, uno in quota gruppo. A quest’ultimo è ascrivibile la delega di Chessa. Il problema è che c’è un altro cagliaritano – il consigliere Nanni Lancioni - in pole position per diventare l’indicazione del gruppo. Ma per il consigliere vicinissimo a Solinas, il rimpasto potrebbe riservare i Lavori pubblici.

Il caso Lanusei

A rallentare l’iter del tagliando sono anche le nomine di contorno, legate a quelle assessoriali per una questione di equilibri politici nel centrodestra. Per esempio, la Giunta non è ancora riuscita a nominare il direttore generale dell’Asl di Lanusei, posizione vacante dopo le dimissioni di Luigi Cugia in febbraio. L’indicazione del nuovo dg era prevista nell’ultima seduta di Giunta, ma è slittata prima a lunedì scorso, poi a ieri. Ma ieri l’Esecutivo non si è riunito per l’assenza del presidente della Regione, a Roma per altri impegni. Adesso, è la novità, il dg designato e che stava per essere nominato nei giorni scorsi, non sarebbe più a disposizione. Bisogna trovarne un altro.