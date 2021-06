Rimpasto, assessori sotto la lente 

Numeri e buon governo: sulla verifica post variazione di Bilancio peseranno queste due componenti. Da una parte conta il peso dei partiti, soprattutto al netto dei riposizionamenti che nell’arco di due anni hanno modificato gli equilibri nella coalizione di centrodestra, dall’altra rilevano più semplicemente i risultati ottenuti dagli assessori. Il presidente Solinas terrà conto di tutt’e due.

Riposizionamenti

Ma su entrambi i livelli la situazione è in costante evoluzione. Per esempio: Fratelli d’Italia esprime un posto in Giunta, non lo perderà e nemmeno raddoppierà, al limite per fare spazio all’Udc di Giorgio Oppi potrebbe dover rinunciare all’Ambiente – una casella piuttosto “pesante” – e optare magari per il Turismo, o gli Enti locali, due assessorati a guida sardista. Ma i numeri contano, si diceva, e a parte che FdI vola nei sondaggi a livello nazionale, ben presto il gruppo in Consiglio regionale potrebbe avere un nuovo componente, l’attuale ex presidente dell’Assemblea Giovanni Antonio Satta, già eletto con i Riformatori e attualmente al gruppo Misto. In questo caso diventerebbe di sicuro più difficile scalzare Gianni Lampis dal suo assessorato.

Sanna in bilico?

Passando invece al secondo fattore, in questo periodo il borsino non guarda con favore l’assessore agli Enti locali e Urbanistica Quirico Sanna. C’è la sua firma sulle ultime due leggi impugnate dal Governo, il Piano casa e la riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane. L’ultima, per la verità, è un testo bipartisan che riunisce varie proposte di legge e può essere considerato un provvedimento concepito direttamente nel Palazzo di via Roma. La stabilità di Sanna dipenderà dalla sua capacità di arrivare a un compromesso col Governo per salvare il salvabile. Compito non facile. Soprattutto perché l’opposizione non perde occasione per attaccare.

Il programma di Zedda

Anche ieri il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda ha ricordato che «come forze di minoranza abbiamo dimostrato capacità di proposta e impegno ogni volta che si è discusso di leggi che fossero a favore dei cittadini. Al contrario, con orgoglio e con lo stesso impegno, ci siamo opposti a questo presidente della Regione e alla sua maggioranza ogniqualvolta le loro proposte hanno riguardato solo ed esclusivamente la moltiplicazione di poltrone e lo spreco di risorse pubbliche». Zedda ha spiegato di lavorare alla creazione di «un soggetto politico aperto a chiunque abbia a cuore il lavoro, l'ambiente come motore di sviluppo, la giustizia sociale, i diritti e l'autonomia della Sardegna. È necessario che il lavoro che stiamo facendo in Aula possa concretizzarsi anche all'esterno». Poi ha precisato che «siamo alternativi alla maggioranza per i suoi obiettivi politici, ma anche per l'incapacità amministrativa che dimostra ogni giorno». Una maggioranza, «senza progetti strategici, con piccole idee di bassa lega. In parte contenute nelle leggi impugnate».

