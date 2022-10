Rimonta del Sestu in trasferta 

Niente da fare per la Jasnagora contro il Videoton Crema. A Sestu, la squadra allenata da Cocco esce battuta 7-5 dal Videoton Crema al termine di una gara pazza. Era stata proprio la Jasna a partire forte, andando in vantaggio con Stefano Soro e raddoppiando con Piaz. Sotto 2-0, il Videoton Crema schiera il portiere di movimento e ribalta il punteggio prima dell’intervallo sul 3-2. Nella ripresa, dopo l’allungo ospite sul 4-2, arriva la risposta rossoblù. Due gol di Piaz nel giro di pochi minuti rimettono in equilibrio la gara, mentre il tiro libero di Rafinha riporta avanti la Jasna. Il Videoton Crema però sfrutta nuovamente il power play per ritornare in vantaggio e chiuderla nel finale sul 7-5.

Dopo il turno di riposo nella prima giornata, il Sestu Città Mediterranea inizia il campionato di Serie B con una vittoria. Sul campo del Futsal Fucsia Nizza le cose non si erano messe bene per i campidanesi, sotto 2-0 all’intervallo e 3-0 dopo i primi secondi del primo tempo per un’autorete di Monetto. L’argentino rimedia pochi istanti dopo segnando la rete che riapre la contesa e accorciando poi sul 3-2. Al 15’ pareggia l’altro argentino Bringas, che poi su assist di Monetto completa la rimonta con il decisivo 4-3 che regala la vittoria al Sestu.

Vince solo il Sestu Città Mediterranea nel sabato di B. La squadra allenata da Mura è l’unica sarda a conquistare punti con una bella rimonta sul campo del Futsal Fucsia Nizza che vale il successo finale per 4-3 grazie alle doppiette dei due argentini Monetto e Bringas. Sconfitte le altre quattro formazioni isolane, tutte rimontate dalle rispettive avversarie. La Jasnagora cade in casa contro il Videoton Crema per 7-5, il C’è Chi Ciak perde a Serramanna 6-4 contro l’Avis Isola, il Sardinia Futsal a Cagliari contro il Cardano ‘91, mentre l’Elmas si deve arrendere 8-5 in trasferta contro il Real Five Rho.

Vince solo il Sestu Città Mediterranea nel sabato di B. La squadra allenata da Mura è l’unica sarda a conquistare punti con una bella rimonta sul campo del Futsal Fucsia Nizza che vale il successo finale per 4-3 grazie alle doppiette dei due argentini Monetto e Bringas. Sconfitte le altre quattro formazioni isolane, tutte rimontate dalle rispettive avversarie. La Jasnagora cade in casa contro il Videoton Crema per 7-5, il C’è Chi Ciak perde a Serramanna 6-4 contro l’Avis Isola, il Sardinia Futsal a Cagliari contro il Cardano ‘91, mentre l’Elmas si deve arrendere 8-5 in trasferta contro il Real Five Rho.

Vittoria Sestu

Dopo il turno di riposo nella prima giornata, il Sestu Città Mediterranea inizia il campionato di Serie B con una vittoria. Sul campo del Futsal Fucsia Nizza le cose non si erano messe bene per i campidanesi, sotto 2-0 all’intervallo e 3-0 dopo i primi secondi del primo tempo per un’autorete di Monetto. L’argentino rimedia pochi istanti dopo segnando la rete che riapre la contesa e accorciando poi sul 3-2. Al 15’ pareggia l’altro argentino Bringas, che poi su assist di Monetto completa la rimonta con il decisivo 4-3 che regala la vittoria al Sestu.

Jasna sconfitta

Niente da fare per la Jasnagora contro il Videoton Crema. A Sestu, la squadra allenata da Cocco esce battuta 7-5 dal Videoton Crema al termine di una gara pazza. Era stata proprio la Jasna a partire forte, andando in vantaggio con Stefano Soro e raddoppiando con Piaz. Sotto 2-0, il Videoton Crema schiera il portiere di movimento e ribalta il punteggio prima dell’intervallo sul 3-2. Nella ripresa, dopo l’allungo ospite sul 4-2, arriva la risposta rossoblù. Due gol di Piaz nel giro di pochi minuti rimettono in equilibrio la gara, mentre il tiro libero di Rafinha riporta avanti la Jasna. Il Videoton Crema però sfrutta nuovamente il power play per ritornare in vantaggio e chiuderla nel finale sul 7-5.

CCC rimontato

Subisce una rimonta in casa anche il C’è Chi Ciak, superato 6-4 a Serramanna dall’Avis Isola. La squadra allenata da Gian Marco Serra aveva chiuso avanti 3-0 il primo tempo con la doppietta di Arrais e la rete di Curreli. Nel secondo tempo, l’Avis rientra e va addirittura sul 4-3. Cuel firma il nuovo pari per il C’è Chi Ciak, ma nel finale sono ancora gli ospiti a trovare due reti decisive per il 6-4 finale che consegna i tre punti ai piemontesi. Resta ancora a zero punti la formazione di Serramanna dopo le prime due giornate.

Sardinia a zero

Zero punti in classifica anche per il Sardinia Futsal, battuto 2-1 in casa dal Cardano ‘91. Gianni Melis deve fare i conti con i tanti infortuni che costringono i cagliaritani a giocare a ranghi ridotti al PalaMonteAcuto. Nonostante ciò, i rossoblù riescono ad andare in vantaggio all’11’ grazie ad un’autorete. Arriva prima dell’intervallo il pari ospite. Nella ripresa l’equilibrio si spezza solamente con il tiro libero trasformato dal Cardano che condanna il Sardinia alla seconda sconfitta nelle prime due giornate di Serie B.

Elmas battuto

Sabato amaro anche per l’Elmas, rimontato sul campo del Real Five Rho. La squadra allenata da Simone Perra era riuscita ad andare avanti 5-1 al 4’ del secondo tempo grazie ad uno scatenato Deivison, autore di quattro reti, e Scano. Nel quarto d’ora finale la reazione dei padroni di casa che sono riusciti a realizzare sette reti e conquistare la vittoria per 8-5.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata