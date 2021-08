Rimedio, prove di normalità 

Non ci saranno le grandi tavolate sotto il ponte. Ma quest’anno per la Madonna del Rimedio si potrà riassaporare di nuovo il clima tipico di una delle feste più care agli oristanesi: ritorna la messa nel piazzale della Basilica e ritornano gli stand degli ambulanti, con pesci e carne arrosto ma solo d’asporto. Effetto Covid che, come ripetono dal Comune, «si sente ancora e non permette di abbassare la guardia. Ma rispetto all’anno scorso, qualcosa in più è concessa».

Le bancarelle

Il piazzale vuoto di un anno fa, con mille transenne a delimitare i percorsi d’ingresso e uscita dal santuario, dovrebbe essere solo un ricordo. La Giunta Lutzu in collaborazione con il comando della polizia locale sta definendo i dettagli per consentire la sistemazione di alcuni stand e bancarelle nella zona intorno alla Basilica. «Saranno in numero ridotto rispetto agli anni passati – ha spiegato l’assessora alle attività produttive Marcella Sotgiu – e non sarà permesso pranzare o cenare seduti alle tavolate che tutti conosciamo. Purtroppo è un sacrificio necessario visto il momento delicato, con i contagi in aumento e un’emergenza sanitaria non certo conclusa».

Gli stalli

Così gli arrostitori potranno sbizzarrirsi con carne alla brace e pesce arrosto che dovranno essere consumati rigorosamente altrove. «Sarà consentito solo l’asporto – ha ribadito il vicesindaco Massimiliano Sanna – per evitare qualsiasi rischio». Negli uffici dei vigili sono già arrivate circa 80 richieste ma dovrebbero essere autorizzati la metà degli stalli proprio per evitare assembramenti.

Le celebrazioni

E quest’anno mercoledì prossimo, giorno della festa, la messa solenne sarà celebrata di nuovo all’aperto dall’arcivescovo Roberto Carboni. La novità è stata annunciata durante la novena della sera dal rettore don Tonino Zedda. «Prefettura e Questura hanno autorizzato la celebrazione nel sagrato – ha spiegato il sacerdote dall’altare – sarà necessaria la prenotazione. All’aperto saranno disponibili 500 posti mentre all’interno della Basilica i posti sono 130». Nel giorno della festa come ogni anno le celebrazioni saranno a ogni ora a partire dalle 5 del mattino fino alle 21, alle 18.30 ci sarà quella dell’arcivescovo. E intanto proseguono le novene di preparazione, tutto esaurito e grande partecipazione soprattutto a quella della sera dedicata ai lavoratori.

