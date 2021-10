Rimborso negato per l’abuso fantasma: «Chiedo giustizia»  

«A seguito della sentenza del Tar», prosegue il pensionato, «nel giugno 2010 proposti ricorso contro il Comune per il ristoro dei danni che mi venne respinto nel gennaio 2015 perché i giudici amministrativi ritennero che, non essendoci un provvedimento definitivo da parte dell’Ente, trascorsi 4 mesi dalla sospensione dei lavori, avrei teoricamente potuto riprenderli. Ma con un processo penale pendente e i continui controlli dei vigili urbani, nonostante fossi sicuro di avere ragione, come avrei fatto a far ripartire il cantiere?». Anche in secondo grado il Consiglio di Stato, nell’ottobre 2020, negò il risarcimento di 100 mila euro rivendicato per lo stop alla costruzione. «Con il mio avvocato», precisa Campus, «già nel febbraio 1994 chiesi al Comune la revoca della sospensione dei lavori e non mi venne mai data risposta. Non solo. Nel 1996 quando chiesi una variante, l’Ufficio Tecnico mi rispose che non potevo coprire il vano scala che ricade al centro dell’edificio, ritenendo ancora efficace l’ordinanza di blocco dei lavori».

«Venni denunciato nel 1990 per abuso edilizio», racconta, «per aver traslato di sette metri il mio edificio, secondo il Comune in area demaniale. Peccato che nel 1989 mi venne rilasciata regolare concessione edilizia. Alla fine il giudice penale, dopo il processo, mi assolse il 28 settembre 1993 dall’accusa di abuso edilizio perché il fatto non sussiste». E mentre in Pretura si svolgeva il processo, l’allora maresciallo si era trovato con i lavori al cantiere sospesi e aveva presentato anche due ricorsi al Tar che – nel 2005 – hanno dimostrato che il privato aveva costruito l’edificio all’interno del proprio lotto.

Nei primi anni Novanta gli avevano bloccato i lavori ipotizzando un abuso edilizio che non aveva commesso. Per il Comune la sua villetta, tra via Iglesias e via Pacinotti a Sestu, sarebbe stata in parte costruita oltre il proprio lotto, dove invece doveva passare la strada. In realtà il Tribunale sancì che la costruzione era in regola, ma a trent’anni di distanza, sia il Tar che il Consiglio di Stato gli hanno negato il risarcimento. Convinto di avere ragione, Pietro Campus, ex maresciallo dei carabinieri di 64 anni, ora si appresta a ricorrere alla Corte europea per i diritti dell’uomo.

La denuncia

La richiesta di danni

La Corte europea

Per i giudici, in altre parole, l’ex maresciallo avrebbe tenuto fermi i lavori alla sua abitazione anche quando in teoria avrebbe potuto riprenderli, quattro mesi dopo la sospensione. In realtà racconta di essere rimasto fermo per anni perché il contenzioso non era affatto semplice, tanto che nel resto della strada altre abitazioni hanno costruito indietreggiando rispetto l'allineamento teorico imposto dal Comune. «Le sole armi del cittadino sono quelle del diritto e dei tribunali», sottolinea l’ex sottufficiale dell’Arma, a lungo in servizio a Genova ma ormai da anni trapiantato a Sestu, «ma il mio diritto a costruire è stato ostacolato per anni con degli impedimenti, dalle prime notifiche del 1990-91 sino alla sentenza del Tar del 2005. I giudici non ne hanno tenuto conto, ora dunque con i miei avvocati stiamo studiando un ricorso da presentare alla Corte europea per i diritti dell’uomo che dovrà pronunciarsi sul mancato riconoscimenti dei danni». A conti fatti, tra costi legali per tre procedimenti (uno penale e tre amministrativi) il pensionato ha già speso un patrimonio. Ma la sua è diventata quasi una battaglia di principio: accusato ingiustamente di aver commesso un abuso edilizio, costretto a fermare i lavori, alla fine i giudici gli hanno dato ragione, ma senza alcun risarcimento. Almeno per ora.

