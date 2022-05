Rimborsi non dovuti: Milia a processo 

Dei 137.548,28 euro di rimborsi ottenuti tra il 2009 e il 2011 in modo ritenuto illecito dalla Procura perché non legati all’incarico istituzionale, in qualche caso non documentati e a volte già «remunerati» da un altro ente pubblico, la gran parte è finita sotto la falce della prescrizione: ben 58 delle 68 contestazioni mosse dal pm Andrea Vacca. Restano sotto attenzione esborsi per circa 17mila euro che dovevano essere utilizzati per «viaggi di rappresentanza e missioni» ufficiali e invece, secondo le ipotesi investigative, usati per «ragioni personali ed estranee alle finalità pubbliche» previste.

Il rinvio a giudizio

Accuse che saranno valutate da un Tribunale nel processo per peculato a carico del sindaco Graziano Milia: il primo cittadino è stato rinviato a giudizio ieri a Cagliari dalla giudice delle udienze preliminari Ermengarda Ferrarese che, dopo aver dichiarato il non doversi procedere riguardo gli episodi troppo datati, ha ritenuto non presenti al momento elementi sufficienti a dichiarare la non colpevolezza dell’imputato che dunque si presenterà in aula il 15 settembre in compagnia del suo avvocato difensore Guido Manca Bitti. Milia è finito sotto accusa per le attività svolte nel periodo in cui era presidente della Provincia di Cagliari, ente che aveva guidato una prima volta dal 2005 al 2010 e poi nuovamente dal 2010 al 2011 quando si era dimesso per via di una condanna legata a un abuso d’ufficio commesso quando era primo cittadino quartese (16 mesi per la costruzione di un complesso turistico-sportivo). L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, era stata aperta dopo l’arrivo di alcuni esposti. Il pm Vacca contesta la presunta appropriazione delle somme attraverso il rimborso, da parte della Provincia, di spese già coperte dal Comitato delle Regioni della Comunità europea, di esborsi «non riconducibili» al suo incarico e in alcuni casi di pagamenti «non documentati».

I viaggi

Milia in quel triennio aveva portato a termine missioni a Roma, Bruxelles, Tirana, Praga, Milano, Barcellona, Podgorica, Skopje, Ajaccio, Catania, Madrid, Agadir in Marocco, Londra, Bilbao, Carcassone, Torino, Belgrado, Larnaca, Porec, Vienna, Copenaghen, Varsavia e Beirut. I soldi pubblici «appositamente dedicati alle funzioni e alle missioni istituzionali e ai viaggi di rappresentanza» sarebbero stati usati per «ragioni personali» con «autocertificazioni e rendiconti falsi, giustificazioni fintamente istituzionali, fatture e documenti che nascondono la distrazione, la spendita e l’appropriazione» di rimborsi «già liquidati dal Comitato delle Regioni» o «che dovevano essere liquidate dal Comitato».