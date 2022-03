«Rilancio il progetto delle terme» 

Progetto terme di Coaquaddus due, il ritorno. Lo annuncia l’imprenditore Ninetto Deriu che promette un investimento di nove milioni di euro per la riconversione del progetto precedente. Infatti proprio nei giorni scorsi è stato sottoscritto il compromesso di vendita dell’Hotel Costa Blu, l’hotel già esistente a breve distanza dalla spiaggia di Coaquaddus, chiuso da qualche anno, che potrà essere riconvertito per la realizzazione delle terme. Una struttura di lusso inserita in un contesto paesaggistico unico nel suo genere.

Il progetto

In questo modo, l’imprenditore sulcitano supera gli ostacoli che erano determinati dai metri cubi di realizzazione delle infrastrutture del centro termale che erano previsti dal progetto originario, quello bocciato proprio perché in zona H non ci può essere nessuna cubatura, nessuna volumetria. Ora tutto cambia ed è lo stesso Ninetto Deriu ad annunciare la realizzazione del progetto che dovrebbe partire a breve. «Stiamo aspettando il parere dell’assessorato regionale all’Ambiente - dice - lo sfruttamento dell’acqua necessità dell’autorizzazione che spero arrivi presto perché così potremo avviare i lavori di trasformazione dell’hotel». Gli attuali 40 posti letto diventeranno 200. «L’ho sempre detto e lo ribadisco - dice Ninetto Deriu - amo il mio territorio e proprio per questo vorrei investire i miei soldi nel Sulcis. Duecento posti di lavoro per tutto l’anno e non solo per i mesi estivi. Le terme infatti, non fermano la loro attività al termine della stagione estiva. Percorsi guidati nelle diverse località del territorio».

Il passato

La riconversione della struttura alberghiera esistente farebbe venir meno le pregiudiziali che avevano determinato la bocciatura del progetto precedente. L’amministrazione comunale mette subito in chiaro il fatto che la spiaggia non si tocca e che uffici competenti vigileranno sul rispetto delle regole. «Sul famoso progetto terme di Coaquaddus voglio essere una volta in più chiaro - dice il sindaco Ignazio Locci - la spiaggia è intoccabile e non sarà possibile autorizzare interventi edilizi. È vietato dalle norme Urbanistiche. Sull’opzione di rigenerazione della struttura alberghiera esistente in chiave termale, pensiamo che possa essere una opportunità per l’isola, ma deve essere chiaro che al di là di come la possiamo pensare, devono essere rispettate tutte le regole. Oltre alla nostra vigilanza saranno gli uffici competenti a valutare l’eventuale fattibilità o meno». Questa volta, la svolta decisa dall’imprenditore sulcitano che intende realizzare quello che lui stesso definisce un suo sogno, dovrebbe superare “no” alle terme del passato. «Più che un sogno - conclude Deriu - una scommessa con un amico che anni fa mi vendette i terreni prospettandomi lui l’idea delle terme. La sua rinuncia era determinata dal fatto che, diceva, a Sant’Antioco non si sarebbe mai riuscito a realizzare nulla. Io voglio dimostrare il contrario».