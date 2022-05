«Rilanciamo la festa di San Gemiliano» 

Ormai da anni, però, le celebrazioni che si tengono attorno al santuario di Sestu si celebrano in tono minore, con i festeggiamenti civili garantiti dall’associazione “Amici volontari” e dalla parrocchia di San Giorgio quando non si riesce a costituire un comitato attorno ad un presidente. L’ultimo che si era assunto l’onore (e l’onere) era stato Paolo Melis, ormai quasi cinque anni fa.

Collaborare tutti assieme per far tornare grande la festa di San Gemiliano, in passato tra le principali feste religiose del Campidano. Lo chiedono, attraverso un’interrogazione alla sindaca Paola Secci, i consiglieri di minoranza (primo firmatario Francesco Serra) che puntano a un tavolo di coordinamento tra le associazioni locali e propongono al Comune di assegnare un congruo finanziamento per la festa di settembre.

Un passato glorioso

«Sa festa manna dei sestesi», scrivono nel documento Francesco Serra, Giuseppe Picciau, Anna Crisponi e Antonio Loi, «merità un’adeguata ribalta, con l’organizzazione di un programma che possa attrarre nella nostra cittadina visitatori da tutta la Sardegna, attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni culturali, folcloristiche, teatrali, sportive e di volontariato presenti a Sestu».

Da qui la richiesta alla sindaca di creare un tavolo con le associazioni, garantire un finanziamento adeguato per gli eventi da organizzare e fare così in modo che tutti collaborino a riportare la sagra di settembre agli antichi splendori.

La replica

Ma su un tema così caro agli abitanti di Sestu, tanto che ogni ultima domenica di maggio si celebra per tradizione la festa “piccola” di San Gemiliano, la sindaca Paola Secci ci tiene a sottolineare l’impegno della sua amministrazione. «La festa di San Gemiliano», sottolinea, «costituisce da secoli un momento di aggregazione unico per la comunità sestese. È uno degli eventi più significativi della vita della nostra comunità. Abbiamo disposto un contributo economico per i festeggiamenti, curando l’abbellimento del percorso della processione con fiori e bandierine come ai vecchi tempi, e sin dal 2018 abbiamo riconosciuto un contributo di 10mila euro per valorizzare i festeggiamenti civili, che rappresentano anche un importante momento di promozione turistica delle nostre tradizioni e radici identitarie». Negli ultimi tempi, inoltre, l'amministrazione ha invitato a partecipare alla festa sindaci di altre realtà e amministratori regionali. «Abbiamo pensato, in questo modo», conclude Secci, «di fare cosa gradita ai cittadini, memori dei fasti della festa del passato ma soprattutto di trasmettere ai giovani e ai bambini le nostre tradizioni».

