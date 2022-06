«Rilanciamo la città con la metropolitana» 

«Tutto il territorio agricolo deve essere visto come un’opportunità. Istituiremo una delega specifica per lo sviluppo e le criticità dei borghi con l’obiettivo di destinare finanziamenti e risorse necessarie a migliorare la qualità della vita dei residenti».

Un’amministrazione condivisa e partecipata è l’obiettivo della lista civica “Quartucciu nel cuore”, guidata da Damiano Paolucci.

«La forza del nostro programma nasce dalla consapevolezza delle nostre radici, della nostra storia e delle nostre tradizioni», spiega Paolucci, «il nostro sarà un impegno serio e determinato che propone la promozione e la valorizzazione delle nostre peculiarità identitarie e scommette sullo sviluppo economico, rurale, sociale e culturale della nostra cittadina. L’azione amministrativa si concentrerà soprattutto su nuove forme di progettualità per la partecipazione ai bandi Pnrr».

La lista

Sono quindici i punti su cui si articola il programma che Paolucci e il suo gruppo propongono ai quartuccesi. Dalla riqualificazione dei borghi di Sant’Isidoro e San Gaetano, con la promozione del distretto rurale e diverse azioni volte alla lotta al degrado ambientale. Senza dimenticare lo sport, i siti archeologici, del territorio e le politiche sociali, settore alle quali la lista “Quartucciu nel cuore” vuole dedicare particolare attenzione «attraverso azioni sinergiche con gli istituti scolastici e l’associazionismo culturale e sportivo», spiega il candidato sindaco.

«Tutto il territorio agricolo deve essere visto come un’opportunità. Istituiremo una delega specifica per lo sviluppo e le criticità dei borghi con l’obiettivo di destinare finanziamenti e risorse necessarie a migliorare la qualità della vita dei residenti».

Interventi, per Paolucci, doverosi. «La manutenzione e il decoro delle strade così come il potenziamento della raccolta dei rifiuti e la sicurezza con l’istituzione della compagnia barracellare sono i primi punti su cui vogliamo intervenire. Senza dimenticare il collegamento stradale e ciclopedonale con il centro urbano attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, attraverso la linea metropolitana fino alla realizzazione dei servizi anche sportivi che consentano un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Importante per lo sviluppo del territorio sarà l’attivazione del distretto rurale e dare ampio spazio a un mercato dei produttori locali».

Microchip

Tra gli obiettivi di Paolucci anche la lotta al randagismo. «È nostra intenzione istituire l’Ufficio diritti animali, gestito in collaborazione con le associazioni animaliste e ambientaliste e dotare il Comune di un regolamento sulla tutela e benessere degli animali con l’istituzione della figura del “Garante degli Animali”, promuovendo anche campagne di sterilizzazione, microchippatura e iscrizione all’anagrafe canina e felina».

Al centro del programma non potevano mancare l’attenzione per i giovani e gli anziani quartuccesi. «Vogliamo coinvolgere le parrocchie e la scuola per garantire una crescita sana dei giovani e nella lotta alla devianza minorile. Mentre per i nostri anziani, che restano la nostra principale risorsa, vogliamo introdurre la figura del custode sociale, il servizio di “Auto amica” e il progetto del pasto e spesa a domicilio, per farli sentire sempre protetti e parte attiva della comunità».

Il patrimonio

Per Paolucci l’obiettivo è «lavorare per la città». «Ci impegneremo soprattutto per la risoluzione della ripartizione del patrimonio con il Comune di Cagliari e la Città Metropolitana. Il nostro programma non è altro che il risultato di un progetto ottenuto da una retta e onesta combinazione di idee sempre condivise e discusse con la popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata