Riforma del Catasto con stangata 

La revisione delle rendite catastali potrebbe essere uno dei cardini della riforma fiscale allo studio del Governo. E per i proprietari di casa si prospetta una stangata senza precedenti. Non ci sono ancora certezze, ma sono all’esame alcune soluzioni per rivedere il regime tributario che circonda la proprietà immobiliare e i contratti di compravendita. Un ammodernamento del sistema chiesto più volte dall’Ue e suggerito anche dalla Banca d’Italia.

Salasso

La batosta per i proprietari di seconde case e immobili commerciali è quindi dietro l’angolo. Contribuenti che negli ultimi anni hanno già visto salire il calcolo dell’Imu anche in assenza di revisioni delle basi di calcolo. L’imposta viene infatti ottenuta moltiplicando le rendite catastali – molto spesso vecchie di decine di anni – per dei coefficienti individuati dal legislatore. Il ricalcolo dei valori rischia anche di rovinare i piani a chi intende vendere o acquistare casa. A Cagliari, secondo alcune stime dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro potrebbe subire un aumento sino al 154% se si dovessero riformare le rendite cercando di attualizzarle rispetto ai valori di mercato. Appuntamento con la cassa più salato anche sul fronte Imu: l’aumento medio sarebbe superiore al 70%. Il ritocco delle rendite finirebbe poi per penalizzare chi vive in territori dove i valori ottenuti moltiplicando i dati vigenti portano già a somme lontanissime dalle quotazioni del mercato immobiliare.

Marcello Ciaravola, presidente di Confedilizia Sardegna, non è contrario ad una riforma del catasto. L’ingegnere pone però dei paletti: «Bisogna lavorare per introdurre maggiore equità nel sistema ed avvicinare la tassazione al valore effettivo del bene. Oggi le storture sono troppe e molto evidenti. L’utilizzo di rendite datate porta a situazioni assurde. Il proprietario di un bilocale in piazza di Spagna a Roma può benissimo pagare quanto il proprietario di una casa singola in un paese sardo».

Rivoluzione rischiosa

Per Confedilizia sarebbe utile adottare delle modifiche grazie a un approccio organico alla materia: «Agire con il solo scopo di voler fare cassa sarebbe deleterio. L’Imu è a tutti gli effetti una patrimoniale pagata con moltiplicatori che portano a valori lontanissimi da quelli di mercato. Un'evidenza che dovrebbe essere corretta». Ciaravola spiega che il Fisco ha tutti gli strumenti per agire: «Qualche anno fa sono state rinnovate le commissioni censuarie per la riforma delle rendite. Un progetto che si è fermato dopo i primi annunci. Credo sia un problema di volontà politica». L’associazione di proprietari ha anche delle proposte da suggerire al governo: «Noi invitiamo a puntare sul sistema della cedolare secca: un elemento che introduce chiarezza, certezza e che dovrebbe essere utilizzato anche per le locazioni commerciali». Confedilizia evidenzia il bisogno di un intervento: «Il mercato degli immobili commerciali è in crisi. Senza una strategia si rischia di peggiorare lo scenario».

