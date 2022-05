«Riforma dannosa, non ci stiamo» 

La riforma dell’ordinamento giudiziario in discussione in Parlamento «non accorcerà di un giorno la durata dei processi» ma renderà «gerarchicamente ordinati gli uffici giudicanti», darà vita a «una magistratura alta e una bassa», aumenterà «l’ansia di carriera». Il “fascicolo del magistrato” è una «assurdità»: giudici e pm «devono essere valutati per la qualità del lavoro, non per la quantità, e seguire solo la loro coscienza. Non c’è bisogno di avvocati dell’accusa che sentono una condanna come una vittoria e un’assoluzione come una sconfitta». Inoltre «servono dirigenti degli uffici giudiziari autorevoli che aiutino i più giovani, non capi autoritari interessati a ottenere più numeri». Insomma, le novità «non sono utili» ma addirittura «dannose».

La protesta

I magistrati protestano anche a Cagliari, ma se a livello nazionale la giornata di sciopero proclamata dall’Associazione nazionale di categoria ha coinvolto il 48 per cento delle toghe («un livello importante» secondo il segretario Salvatore Casciaro, ma Enrico Costa, deputato di Azione, ha parlato di «flop»), in Sardegna si parla del 39/40 per cento (dato nelle mani di Andrea Vacca, presidente della giunta sezionale dell’Anm). «Siamo compatti nella critica, è solo che qualcuno non è convinto l’astensione sia lo strumento corretto», ha sottolineato Gaetano Savona, segretario della giunta, il quale ieri ha spiegato che si scioperava «non contro le riforme ma per far capire quali siano necessarie. È normale che un potere dello Stato», il Legislatore, «non dialoghi con un altro potere dello Stato», la magistratura? Opinione delle toghe infatti è che «non siamo stati ascoltati, la politica ha fatto per conto suo e ha fatto male», così il pm Gaetano Porcu, «vogliamo le riforme ma chi ha scritto questa non ha idea di come funzionano le cose. La scheda di valutazione è un’assurdità: davanti a un fatto da accertare dovremmo fermarci perché la decisione futura potrebbe essere contraria all’esercizio dell’azione penale. Una giurisdizione difensiva: pur di non rischiare, non si fa».

«Non ci stiamo»

Il punto è che «saremo giudicati non per qualità del servizio al cittadino ma sulle performace, come se dovessimo vendere qualcosa», ha aggiunto la gip Cristina Ornano, «rischiano di sparire innovazioni fondamentali quali il fine vita e il riconoscimento del danno biologico, opere di creazione giurisprudenziale recepite dal Legislatore grazie al principio di autonomia della magistratura». Il pm diventerà «un super poliziotto più controllabile dalla politica. Non ci stiamo, è un arretramento culturale da impedire assieme agli avvocati». Sono loro a «portare le istanze di giustizia e accertamento dei diritti» che sfociano in provvedimenti innovativi, ha aggiunto il giudice Alessandro Castello. E se per Biagio Mazzeo, procuratore di Lanusei, la separazione delle carriere è «incostituzionale», per il pm oristanese Armando Mammone il fascicolo del magistrato «è una pagliacciata: dove saranno conservati i provvedimenti? Chi li valuterà e leggerà?» Lo sciopero «è a favore dei cittadini», il parere della giudice Silvia Badas.