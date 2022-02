Rifiuti, un ritardo da 100 mila euro 

L'ultimo posto in Sardegna tra le città sopra i 30 mila abitanti è un primato pesante, non tanto per la classifica, quanto perché a Sassari costa in media 100 mila euro l’anno di penalità, visto che è sotto il 60%. «L'obiettivo è portare la raccolta differenziata al 72% entro il 2026», annuncia Antonello Sassu, da ottobre nuovo assessore all'Ambiente e Verde Pubblico. Nel 2021 la seconda città isolana ha chiuso poco sotto il 58% e ha attraversato mesi difficili. Rispetto al 2010, quando Sassari era appena al 30,55%, c'è stata una graduale crescita, non così sensibile però come nelle altre città isolane.

L'assessore Sassu riconosce che c’è molto da lavorare, ma evidenzia due difficoltà oggettive: «La prima è l’estensione del nostro Comune, il più vasto dell'isola, uno dei più grandi d'Italia. Basti citare l’Argentiera, distante 46 km. Il secondo problema è che siamo in una fase di transizione, il vecchio appalto è scaduto il 30 novembre e ora opera una Rete Temporanea d’Imprese».

Novità e progetti

Dal 19 luglio sono stati aggiunti due quartieri nel ritiro porta a porta: Monserrato-Rizzeddu e Luna e Sole, che riguardano oltre 5 mila utenze. Qualche progresso si vede: il “contatore” del sito dedicato alla differenziata fornisce questa settimana come cifra il 61%. Sono state installate in estate 430 nuove campane per la raccolta del vetro. Estendere il porta a porta a tutti i quartieri cittadini è una strategia inderogabile, anche se Sassu avverte: «Bisogna sempre considerare un periodo di assestamento. Ad esempio a Li Punti dove il sistema porta a porta vige già da qualche anno la percentuale è superiore. Piano piano implementeremo gli altri quartieri, stiamo progettando poi nuove isole ecologiche e vogliamo ammodernare i centri del riuso».

Qualità e fototrappole