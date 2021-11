Rifiuti, tre mesi per la rivoluzione 

Le novità sono quelle annunciate dal Comune alcuni mesi fa, e ribadite di recente. A partire dal conferimento dei rifiuti con i contenitori dotati di microchip, in base a un calendario creato ad hoc per ciascuna delle otto zone in cui è stata divisa la città. Ma sarà anche potenziato il servizio di spazzamento in tutto il territorio e definito un piano dei divieti di sosta nelle strade che di volta in volta saranno interessate dalla pulizia. Sarà potenziata anche la presenza dei cestini getta rifiuti in tutta la città. «Stiamo anche inserendo nell’appalto l’attività di diserbo dei marciapiedi e ai lati delle strade», aggiunge Barca, «e ci saranno anche le tre isole ecologiche che a rotazione saranno presenti in città, di cui una dedicata alla zona del litorale durante l’estate: i mezzi sono già arrivati, stiamo definendo la mappa dove posizionarli».

La vera rivoluzione dei rifiuti in città partirà da inizio febbraio. Dalla raccolta porta a porta con i mastelli dotati di microchip, al potenziamento del servizio di pulizia delle strade con tanto di divieti di sosta che Comune, De Vizia e Polizia locale stanno definendo in questi giorni. Sino all’arrivo delle isole ecologiche mobili - una sarà dedicata al litorale durante la stagione estiva - e delle telecamere contro l’abbandono dei rifiuti.

Dopo la sentenza del Tar che dà ragione al Comune sull’affidamento dell’appalto di igiene urbana, l’iter per l’entrata a regime del nuovo servizio procede spedito. «Con queste novità ci aspettiamo un maggior rispetto delle regole da parte della cittadinanza», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «anche perché tenere in ordine e pulito il territorio significa evitare rincari nelle tariffe Tari».

Le novità dell’appalto

Mastelli e ritardo

Novità che di fatto partono con un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, tutto rallentato dai disagi legati alla consegna dei mastelli casa per casa. «Stiamo riscontrando qualche difficoltà nell’allineamento degli utenti Tari censiti e ciò che realmente si sta rilevando sul campo», sottolinea il dirigente. Intanto, a poco più di un mese dall’avvio del recapito del nuovo kit di contenitori, l’attività ha consentito la consegna a 12mila utenti Tari su 33mila totali.

Le telecamere

Dovrebbe partire da febbraio anche l’attivazione delle telecamere acquistate dal Comune per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città. Con una gestione che sarà affidata a una ditta specializzata esterna. Mentre per la tariffa puntuale si dovrà aspettare il 2023, quando finalmente ciascun cittadino pagherà in base al peso dei rifiuti effettivamente conferiti. «Tutte novità che siamo certi miglioreranno il servizio, ma servirà la collaborazione di tutti», dice il vicesindaco Sanna, che interviene anche sulla sentenza del Tar: «Conferma il buon operato della precedente amministrazione e dell’attuale. Risolto questo problema, ora possiamo concentrarci sulla piena e totale attuazione del capitolato di gara, su cui siamo chiamati a vigilare nell’ambito del nostro ruolo istituzionale».

