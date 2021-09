Rifiuti tracciati: più differenzi, meno paghi 

Cambia la raccolta differenziata nel Parteolla. La novità più importante è rappresentata dai contenitori muniti di tag, un dispositivo che consente il tracciamento dei dati di ogni singola utenza. Una piccola rivoluzione che permetterà ai comuni di contrastare l’evasione della Tari e, ai cittadini, di risparmiare sulle bollette. Per agevolare gli utenti, la società Cosir – vincitrice del nuovo appalto da 10,5 milioni di euro per i prossimi sei anni – ha da poco attivato un’applicazione per cellulari e un sito web dedicato. Novità che, però, stanno creando non pochi dubbi. Ci si chiede quali siano i reali vantaggi e i cambiamenti nella gestione dei rifiuti. Un primo incontro chiarificatore si è svolto a Serdiana, con il responsabile del Servizio ambiente dell’Unione dei Comuni del Parteolla, Alessandro Mulas.

Risparmi in bolletta

«Al lato pratico non ci sono novità sostanziali – spiega l’ingegnere – la raccolta differenziata verrà fatta consultando il calendario e seguendo le regole che già conosciamo. Abbiamo però la possibilità di migliorare e di risparmiare sulle bollette future». Il nuovo sistema di raccolta recepisce la normativa nazionale che impone una tariffazione puntuale. Questo sarà il vero cambiamento: la Tari calcolata non più in base ai metri quadri delle abitazioni ma per il numero di conferimenti di “secco” effettuati durante l’anno. «I mastelli dell’indifferenziato saranno svuotati dagli operatori che contemporaneamente identificheranno il codice-utente – spiega Mulas – si pagherà in base al numero dei ritiri. Si parte da un minimo di 26 conferimenti annui (una volta ogni due settimane) ad un massimo di 52 (una volta alla settimana)». Un sistema utile per censire le utenze e far emergere il sommerso: chi riceverà o richiederà ex novo i mastelli dovrà essere iscritto al ruolo Tari del proprio comune di residenza.

Il Parteolla è da sempre un territorio virtuoso: negli anni scorsi è stato superato il 72 per cento di raccolta differenziata. Col nuovo contratto, la Cosir punta all’80. Un traguardo che consentirebbe di abbattere del 50 per cento i costi di smaltimento. Serve, però, uno sforzo da parte dei cittadini nelle operazioni di separazione dei rifiuti. Il rischio è l’abbandono dei sacchetti in campagna, fenomeno in crescita negli ultimi anni. Ma per i furbetti sarà più complicato eludere le regole. Nel nuovo appalto è prevista l’installazione di fototrappole. A questo si aggiungerà un servizio di videosorveglianza e un’intensificazione dei controlli sul territorio. Chi sgarra, incorrerà in pesanti sanzioni.

Il via in gennaio

Per ora si procede con le prove generali: si possono già utilizzare i nuovi mastelli ma gli operatori potranno identificarne il codice a partire dal 1° gennaio 2022. Chi avesse dubbi può chiamare i numeri 800 069 960 oppure 070 68 44 15 o inviare una e-mail all’indirozzo ingombranti@cosir.org oppure segnalazioni@cosir.org. Si possono segnalare disservizi, anomalie e comportamenti scorretti oppure richiedere il ritiro di rifiuti particolari o ingombranti.

