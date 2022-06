Rifiuti, tariffe inapplicabili 

Il sito del Mef, il Ministero dell'economia e finanze non lascia spazio ad interpretazioni e quanto la tassa sui rifiuti di Nuoro si legge: «Tariffe Tari inapplicabili per il 2021 - pubblicate oltre il 28 ottobre 2021». Nonostante ciò il Comune le ha applicate e per l’amministrazione Soddu non c’è alcun problema. «Le tariffe sono rimaste invariate e i costi del servizio sono coperti, quindi non c’è bisogno di rivedere nessuna tariffa», risponde l’assessora Rachele Piras. Un problema che però potrebbe aprire contenziosi secondo l’opposizione. Il Pd già a dicembre aveva chiesto cvhiarimenti, scritti, sul tema: «Le risposte di sindaco e assessora non sono state esaustive», ribatte il consigliere Carlo Prevosto.

Tariffe e polemiche

Un ritardo incomprensibile, considerato che le tariffe risultano trasmesse al Mef quattro mesi dopo l’approvazione del Consiglio comunale, che risale al 30 giugno. La normativa è rigida: la pubblicazione entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento è adempimento essenziale per l’efficacia della delibera di approvazione delle tariffe Tari. Non averla pubblicata per tale data ne comporta l’assoluta inefficacia, non sanabile in alcun modo da parte del Comune. Restano applicabili le tariffe Tari dell’anno precedente fino alla pubblicazione delle prossime relative al 2022, approvate pochi giorni fa dal Consiglio con il Pef. Per le tasche dei nuoresi il conteggio sarebbe da rifare, anche se la Piras spiega «le tariffe del 2021 non erano state ritoccate, e c’era stato uno sconto». Ma le tabelle ufficiali approvate dal Comune, hanno numeri differenti soprattutto nella quota variabile. Ad esempio una famiglia di tre persone, nel 2020 pagava un'aliquota nella parte variabile a metro quadro di 1,1141 euro, e nella parte fissa 182,2232 euro, mentre con le tariffe inapplicabili del 2021 aveva beneficiato di un leggero sconto. La parte variabile inalterata a 1,12 e la parte fissa scesa a 174,47 euro. Il ritardo della comunicazione rischia di costare salato alle tasche dei nuoresi e delle attività commerciali. Le cifre nella parte variabile delle attività infatti sono ben diverse. Per gli alberghi infatti erano passate da 1,55 del 2020 a 1,85 del 2021, per i parrucchieri da 2,16 a 2,57, mentre ristoranti e trattorie da 6,18 a 7,37 euro al metro.

Inapplicabili

«Sulla legittimità il collegio dei revisori non ha mai dato risposta - attacca Prevosto – rivelandosi organo che non risponde al Consiglio. Le tabelle Tari 2020 e quelle 2021 non sono uguali. Mi risulta che diverse aziende abbiano scritto che non pagheranno la bolletta Tari 2021 perché le tariffe sono inapplicabili».