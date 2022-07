Rifiuti, stangata dietro l’angolo 

Brutte notizie per i contribuenti. Se le penultime davano un calo intorno al 10 per cento della Tari, la tassa sui rifiuti, le ultime notizie girano al contrario: rincari e pure pesanti. Oltre il 20, salvo intervento regionale. Tutto scritto nella relazione del bilancio 2022 del Consorzio industriale, proprietario e gestore dell’impianto dove confluiscono tutti i rifiuti della città e della provincia. Si tratta di un impianto costituito da una linea con annessa discarica di servizio, da un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione umida che produce un compost certificato con il marchio di qualità e da una piattaforma di selezione del secco accreditato per una potenzialità autorizzata di 13.000 tonnellate all’anno di materiale plastico. Tutto liscio sia per il secco che per l’umido trattati nell’impianto di Arborea.

L’aumento

«Dal trattamento della raccolta differenziata di plastica, vetro e lattine sono invece emerse delle diseconomie anche a causa della interruzione per circa due mesi delle attività della linea di trattamento dovute al potenziamento della linea di selezione automatizzata che consentirà di incrementare la produzione», scrive il Consorzio. I problemi che incideranno nelle bollette delle famiglie oristanesi sono legati all’incremento dei costi di gestione conseguenti, inizialmente, alla ripresa delle attività produttive dopo le fermate dovute alla pandemia Covid 19 e, più recentemente, alla guerra in Ucraina. Due numeri rendono l’idea. Nel 2021 il costo dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente è aumentato del 23,5% e questo nonostante il rincaro dei prezzi sia iniziato solo a partire dall’ultimo trimestre dell’anno scorso. Ancora più chiaro in proposito il direttore del Consorzio Marcello Siddu: «Per l’impianto di trattamento dei rifiuti in un mese il Consorzio pagava una bolletta di 40 mila euro, il mese successivo il costo è salito a 100 mila euro, una cosa assurda». Non basta, l’incremento dei costi dei carburanti e dei lubrificanti è stato del 18,80 per cento.

Viaggi a Villacidro

«A partire da metà luglio l’esaurimento dei volumi disponibili obbligherà il Consorzio a conferire il rifiuto secco presso l’impianto di trattamento di Villacidro ma solo dopo aver effettuato nei nostri impianti un pre-trattamento. Ciò porterà a un significativo incremento dei costi di trasporto e conferimento; sarà fondamentale monitorare i costi di gestione dell’impianto trattamento Rsu e trovare con la Regione delle forme di compensazione che possano limitare l’incremento delle tariffe di conferimento», spiega il direttore Marcello Siddu. Traduzione: o la Regione interviene finanziariamente per compensare almeno in parte i maggiori costi oppure il Comune dovrà mettere mano alla propria cassa per poi rivalersi sulle famiglie. Non esiste una terza soluzione. «Il servizio è disciplinato da regole regionali. Tanto spendiamo e tanto dobbiamo incassare, il Consorzio non ci può guadagnare ma neppure perdere», precisa Marcello Siddu. Il Comune si trova nella stessa condizione: “Il servizio di ritiro dei rifiuti deve chiudere alla pari, non ci sono scappatoie”, ricorda l’ex assessore al bilancio del Comune Angelo Angioi.