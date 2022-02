Rifiuti, si cambia: via al nuovo appalto 

Dopo mesi di battaglie giudiziarie davanti ai giudici amministrativi, da oggi a Sestu partirà il nuovo servizio di igiene pubblica e ambientale. Un maxi-appalto da quasi 14 milioni di euro che si è chiuso – dopo una complessa gara d’appalto ad evidenza europea – con la vittoria della società Eta ambiente spa di Firenze. I toscani gestiranno la raccolta ed il conferimento dei rifiuti differenziati, ma anche la pulizia delle strade per i prossimi sette anni.

Le novità

«Il nuovo servizio», spiega Emanuele Meloni, assessore ai Servizi Tecnologici, «conterrà molte novità rispetto al precedente. Verranno introdotte gradualmente nei primi mesi d’avvio, ed entreranno a regime globalmente nel giro di 6 mesi. Nel frattempo, l’appaltatore dovrà provvederà alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le modalità operative del precedente appalto, attualmente in vigore». Insomma, da oggi non cambierà nulla, ma entro l’estate le famiglie di Sestu e le centinaia di aziende che operano lungo la ex Carlo Felice dovranno abituarsi alle novità. Tra queste una riduzione della frequenza di ritiro del secco, ridotta per incentivare una maggiore differenziazione. Questo perché nei prossimi anni si passerà da “tassa” a “tariffa puntuale”, pagando cioè i rifiuti che materialmente si producono e non come ora, con una cifra forfettaria basata sui metri quadri dell’abitazione. In questo frangente, arrivando ad una differenziazione dell’80%, il Comune potrebbe ottenere ulteriori incentivi e ridurre i costi sui cittadini o aumentare i servizi. Tra le novità, dunque, un sistema informatizzato di contabilizzazione dello svuotamento dei contenitori, oltre alla verifica satellitare dei percorsi compiuti dai mezzi per il ritiro della spazzatura.

L’obiettivo

«Punteremo tantissimo a ridurre la produzione complessiva di rifiuti a favore della frazione differenziata», prosegue Meloni, «così da ottenere le premialità previste. Il nuovo servizio verrà adeguatamente pubblicizzato, nelle prossime settimane, tramite una importante campagna comunicativa». Dopo la complessa gara d’appalto, condotta dalla responsabile Sandra Licheri, erano piovuti dal Comune due ricorsi al Tar che hanno tenuto in stallo per mesi il passaggio di consegne al nuovo gestore. Il Comune ha vinto entrambi i ricorsi. «L’appalto di igiene urbana e il servizio che ne scaturisce è molto importante per la nostra comunità», sottolinea la sindaca Paola Secci, «abbiamo studiato attentamente l’appalto che era già in essere dal 2014 e, con la consulenza di esperti del settore, abbiamo apportato delle modifiche sostanziali al servizio. Credo sia un'occasione fondamentale per migliorare il servizio offerto ai cittadini e allo stesso tempo cercare di contrastare l’abbandono dei rifiuti e il conseguente poco rispetto dell'ambiente. Invito i nostri concittadini a collaborare e pazientare in questi mesi di transizione, da un tipo di servizio all'altro, poiché sono certa ci porterà a un miglioramento del sistema».