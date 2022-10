Rifiuti, sì al secco negli ecocentri 

«Adesso non ci sono più scuse». Già, perché finora il grande limite degli ecocentri riguardava i rifiuti indifferenziati. Il “secco”, cioè la frazione che di più influisce sul calcolo della Tari, non poteva essere conferito. Stimolando così – se mai ce ne fosse bisogno - l’abbandono dei rifiuti ai bordi delle strade, dal centro alla periferia. Ora i cittadini potranno portare nei due impianti cittadini – il primo a Sant’Elia e il secondo, fresco di inaugurazione, in via San Paolo – anche i rifiuti non differenziati. Seguendo alcune regole: non più di un conferimento (in un sacco da 45 litri che verrà fornito dall’amministrazione comunale) al giorno, non più di due al mese, per un massimo di dieci all’anno.

«Quei cittadini che, pur facendo in maniera corretta la differenziata e conferendo con il porta a porta, hanno la necessità di conferire nell’ecocentro anche il secco, da oggi potranno farlo», spiega il sindaco Paolo Truzzu.

Il meccanismo

Cambiano anche le regole per il calcolo della tariffazione puntuale. Resta la “base” di 26 conferimenti (una volta ogni due settimane) di frazione secca. Chi non supera questa soglia avrà diritto alla tariffa Tari minima. Che poi si alzerà gradualmente: la bolletta della Tari sarà maggiorata di 1,44 euro per ogni esposizione di fronte all’ingresso di casa o conferimento all’ecocentro oltre i 26 minimi. Da tenere in mente altri due limiti: non si potranno comunque superare le 52 esposizioni dei bidoni del secco all’anno (una volta alla settimana), a cui si potranno aggiungere non più di 10 conferimenti all’ecocentro.

La riduzione