Rifiuti, scatta la protesta 

Scatta lo stato di agitazione al Consorzio industriale: i 34 lavoratori, impiegati nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Masangionis, sono pronti a fermarsi. Una protesta contro l’intenzione dell’Ente di affidare a una ditta esterna la gestione del settore della plastica e quindi le risorse umane e che potrebbe paralizzare completamente il settore che si occupa della plastica. Con disagi a catena per tutti i comuni che conferiscono nell’impianto, per i cittadini ma anche col rischio che i dipendenti perdano il posto di lavoro.

La storia

«L’Ente vorrebbe esternalizzare le risorse umane - dichiara il segretario territoriale della Cgil Funzione pubblica Simone Spahiu - ma sta violando l’accordo siglato nel febbraio 2019». Per comprendere meglio la vicenda occorre fare un passo indietro. I lavoratori, assunti a tempo determinato, erano in forze alla Intercantieri Vittadello, la società che fino al novembre 2015 aveva in gestione l’impianto. Nel 2018, in seguito a regolare concorso, erano stati assunti dal Consorzio con contratto Ficei (l’organizzazione italiana che rappresenta gli enti per la promozione e lo sviluppo industriale). L’anno successivo organizzazioni sindacali e Consorzio avevano sottoscritto un accordo che derogava da quattro a otto il limite massimo di proroghe e da 24 a 60 l’arco temporale complessivo di rinnovo del contratto (quello in corso scade il 30 novembre).

I problemi

Lo scorso 27 aprile, però, la doccia fredda. Nel corso di un incontro con le sigle sindacali, il direttore del Consorzio Marcello Siddu, dopo aver fatto il punto sulle attività dell’impianto di trattamento dei rifiuti, ha manifestato l’intenzione di affidare all’esterno la gestione della linea della plastica. Nel frattempo per il potenziamento della piattaforma, attraverso l’installazione di nuovi selettori ottici, è stata bandita una gara d’appalto. «Ma trattandosi di una scommessa - ha comunicato ai sindacati Siddu - il Consorzio ha necessità di garantirsi un minimo di elasticità nei rapporti di lavoro». Da qui le due proposte: l’affidamento totale della gestione ad una cooperativa oppure la possibilità di assumere il personale tramite Agenzia del lavoro. «Sta diventando un mercato di persone e non di lavoro - tuona Spahiu - In ballo c’è il futuro di 34 operai e delle loro famiglie che rischiano di finire sul lastrico». Il sindacalista afferma inoltre che dal 2018 almeno cinque lavoratori a tempo indeterminato del Consorzio hanno raggiunto l’età pensionabile, ma nessuna figura professionale è stata ancora reintegrata. Nessun commento per ora dal presidente dell’ente Massimiliano Daga.

