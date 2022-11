Rifiuti, promosse le isole ecologiche 

Le ecoisole informatizzate sono attive da inizio ottobre in via Cesare Cabras, via Capo Comino e in via Nievo. Si tratta di un servizio che integra quello delle isole ecologiche mobili operative da quest'estate, il martedì e il giovedì rispettivamente in via Cesare Cabras e nei parcheggi del cimitero in via Giulio Cesare. Due servizi che sono stati presi d’assalto già dal primo giorno in cui sono entrati in funzione. Per contribuire a un corretto conferimento da parte delle persone, la ditta pubblica sul suo sito un calendario mensile degli ingombranti che si possono portare nelle isole mobili in quei determinati giorni.

I monserratini usufruiscono ogni giorno delle isole ecologiche mobili e delle ecoisole informatizzate. E conferiscono correttamente. Lo ribadisce Gesenu, la società che a Monserrato gestisce i rifiuti dal primo giugno di quest’anno.

Isole mobili e ecoisole

«Ogni settimana nelle isole ecologiche mobili si reca una media di 200 utenti, che conferiscono principalmente rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche, ingombranti misti, legno, sfalci e potature», spiegano dall'impresa.

Nelle ecoisole informatizzate, che possono essere utilizzate solo tramite una card, i cittadini conferiscono soprattutto carta e cartone, plastica e secco, tant’è che gli operatori effettuano lo svuotamento ogni due giorni. Seguono l’umido (svuotato due volte a settimana) e il vetro, una volta a settimana. Qui però «un errore frequente è che viene conferito troppo secco, per il resto però anche in questo caso sanno smaltire senza difficoltà», proseguono alla Gesenu.

Le ecoisole informatizzate sono attive da inizio ottobre in via Cesare Cabras, via Capo Comino e in via Nievo. Si tratta di un servizio che integra quello delle isole ecologiche mobili operative da quest'estate, il martedì e il giovedì rispettivamente in via Cesare Cabras e nei parcheggi del cimitero in via Giulio Cesare. Due servizi che sono stati presi d’assalto già dal primo giorno in cui sono entrati in funzione. Per contribuire a un corretto conferimento da parte delle persone, la ditta pubblica sul suo sito un calendario mensile degli ingombranti che si possono portare nelle isole mobili in quei determinati giorni.

Cittadini corretti

E i monserratini si attengono a queste istruzioni, senza commettere errori. Ci sono anche campagne di sensibilizzazione specifiche, una fra tutte il progetto didattico di educazione ambientale “Rifiutour” ideato e promosso a fine ottobre dal Comune e da Gesenu nelle scuole e che prevede una visita virtuale negli impianti di smaltimento per comprendere meglio l’importanza di una corretta raccolta differenziata imparando a riconoscere le varie tipologie di materiali e scoprendo come si trasformano. Mentre per quanto riguarda il servizio porta a porta, diverse persone lamentano una frequenza di ritiro non sempre puntuale, i due servizi delle isole ecologiche vengono apprezzati senza particolari critiche.

«C’era bisogno di un supporto ulteriore alla classica raccolta porta a porta, soprattutto per quanto concerne i materiali ingombranti, che molti di noi non sapevano dove buttare», dice Beatrice Trudu, una residente di via del Redentore. «Apprezzo in particolare il calendario mensile dei rifiuti ingombranti specifici, che per chi ne produce in grandi quantità è necessario per evitare di sbagliare e conferire erroneamente», aggiunge Luisella Stara, abitante di via Giuseppe Zuddas. «Conosco persone che come me erano disperate quando c’è stato il cambio appalto perché non sapevano quando avrebbero potuto buttare frigoriferi, condizionatori e altri ingombranti particolari, e quando hanno aperto le isole ecologiche hanno tirato un sospiro di sollievo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata