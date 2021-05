Rifiuti, parte la rivoluzione 

Lo slogan “Ottanta… ci dà tanto” accompagnerà le campagne istituzionali che il Comune ha predisposto per presentare le modifiche alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’obiettivo è quello di raggiungere l’85% della raccolta differenziata nei prossimi sette anni, stanare gli evasori, contrastare le discariche abusive e migliorare lo spazzamento delle strade. Gli strumenti sono molteplici e partono da un’ampia gamma di servizi a disposizione dei cittadini, ad iniziare dalla nuova app Junker, che aiuta le famiglie a differenziare correttamente e dall’Ecopoint allestito in via Eleonora, unico sportello informativo presente in Sardegna.

Le novità

Le novità sono state illustrate ieri mattina dal sindaco Andrea Lutzu e dall’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri, alla presenza del presidente della commissione Ambiente Lorenzo Pusceddu, di Giulio Gardu e Fabio Fresu, responsabili locali di Formula Ambiente, e dell’ingegner Paola Obino del settore Ambiente.

I settori

La città verrà divisa in due settori rispetto ai sei precedenti e sarà modificato il calendario di raccolta. Ad ogni unità immobiliare saranno destinati quattro mastelli, dotati di lettore “R-feed” che consentiranno di quantificare la qualità del rifiuto consegnato; umido, secco, carta, e vetro; la plastica verrà conferita sempre con le tradizionali buste. Il lettore consentirà di elaborare dati che porteranno all’applicazione della tariffa puntuale, e stabilirà il pagamento della tassa in base a quanto il singolo utente conferisce mensilmente. «Gli studi sulla raccolta differenziata dimostrano che, per raggiungere questo risultato, bisogna ottimizzare anche la raccolta nei condomini, oggi anello debole del servizio - osserva l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri - ecco perché una delle grandi novità, che nel capitolato di gara del Comune assegnava punteggio ai partecipanti, è costituita dalla raccolta, attraverso singoli mastelli, anche nei palazzi. L’addio ai cosiddetti “carrellati” è stato accompagnato da un capillare monitoraggio, effettuato da Formula Ambiente in tutti i condomini della città».

I contenitori

La consegna dei mastelli è iniziata nei giorni scorsi col metodo del “porta a porta”, nei prossimi giorni verrà completata la distribuzione nelle frazioni e poi toccherà al capoluogo. «Finalmente siamo partiti dopo la firma del contratto del nuovo appalto - spiega Andrea Lutzu – con importanti novità a iniziare dalla consegna dei nuovi mezzi come da capitolato e dall’ambizione di superare l’80% della differenziata. Ci sarà un direttore che controllerà l’appalto in maniera molto più funzionale. Miglioreremo lo spazzamento nelle strade e potenzieremo anche la lotta contro le discariche abusive». Con la consegna dei mastelli verrà effettuato anche un censimento finalizzato a combattere l’evasione della Tari che oggi incide per il 20%. Relativamente agli ecocentri, verrà aumentato quello di via Oslo e quelli mobili delle frazioni. Saranno infine allestite due isole ecologiche una delle quali sarà destinata a Torregrande. Si potrà conferire utilizzando una scheda.

Gli anni

previsti dal programma del Comune per raggiungere la quota dell’85% di differenziata