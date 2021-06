Rifiuti, nuovo pasticcio a Tossilo 

Si fa sempre più ingarbugliata la situazione nella piattaforma dei rifiuti di Tossilo. L’ultima tegola arriva da Abbanoa che ieri ha tagliato l’acqua alla Tossilo Spa: la società è in gravi difficoltà economiche e proprio per morosità è arrivato lo slaccio. Il provvedimento di Abbanoa potrebbe complicare ulteriormente i tentativi di riavvio degli impianti e rendere inattuabile l’ordinanza del commissario della Provincia di Nuoro che ha imposto al Consorzio industriale e alla Tossilo Spa di accettare il conferimento dei rifiuti organici e indifferenziati e mettere in esercizio gli impianti di compostaggio, di selezione e stabilizzazione.

Ripartire subito e per tre mesi, in attesa di perfezionare le polizze fideiussorie necessarie per riattivare l’autorizzazione integrata ambientale, sospesa da aprile, da quando anche gli operai sono finiti in cassa integrazione.

Il caos

Il riavvio dell’attività, per affrontare l’emergenza nel periodo estivo ora viene imposto alla Tossilo Spa dal commissario del Consorzio industriale, Franco Figus. «Siamo arrivati all’assurdo – commenta Antonio Delitala, ad della Tossilo –. Per problemi economici e tecnici, l’attività non può essere riavviata prima di un mese e non fra due giorni, come ci viene imposto». Delitala argomenta e analizza tutta la situazione in un documento inviato al Consorzio, alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati.

I sindacati però vedono esagerate entrambe le proposte. Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro urgente al presidente della Regione, Christian Solinas: «Il governatore si faccia carico di convocare un incontro urgente, coordinando le azioni degli assessorati all’Industria, all’Ambiente e al Lavoro, coinvolti a vario titolo. Attenderemo qualche giorno prima di intraprendere iniziative di protesta per salvare i 30 posti di lavoro a rischio».

Il futuro

La Tossilo Spa entro il 31 dicembre deve essere sciolta, poiché dopo 25 anni scade la sua vita legale. Alla Regione quindi il compito di rinnovare la convenzione per ulteriori 25 anni ed evitare che arrivino altre società a gestire la piattaforma dei rifiuti del Marghine, compreso anche il nuovo termovalorizzatore, che è costato oltre 50 milioni di euro. Intanto, il sindaco Antonio Succu ricorda che i Consigli comunali di Macomer e Borore hanno approvato una mozione per chiedere al presidente Solinas e alla Giunta regionale la fine del commissariamento del Consorzio, passando le competenze ai Comuni e chiudendo la diatriba tra il commissario del Consorzio industriale e la Tossilo Spa.

