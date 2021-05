Rifiuti, nuovo appalto da 35 milioni 

Un mega-appalto di otto anni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a San Gavino, Pabillonis, Sardara, Serrenti, Samassi e Serramanna nell’ambito dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. Il capitolato di gara prevede una gara del valore complessivo di 35milioni e 250mila euro (l’importo netto è di 27milioni e 214mila euro) e che porterà i Comuni consorziati a sei.

Le novità

«Nell’appalto ci saranno anche Samassi, Serramanna e Serrenti che hanno lasciato la gestione dei rifiuti del consorzio Cisa – sottolinea il sindaco di Sardara e presidente dell’Unione Roberto Montisci -. La gara è fortemente innovativa e contiamo di farla entro settembre, data di scadenza della proroga dell’attuale appalto gestito dalla società San Germano. Con la nuova gestione ci sarà una razionalizzazione dei costi e della tariffa. Vedremo poi se i rifiuti saranno conferiti nella discarica di Villacidro o altrove. Entro un anno sarà attivata la tariffa puntuale che prevede il pagamento della Tari sulla base del numero dei ritiri del secco e dell’umido. Sardara è già all’85 per cento della raccolta differenziata. Il nuovo appalto si può considerare anche come un successo politico dell’Unione dei Comuni che gestisce sempre più servizi con notevoli risparmi». Nella ripartizione delle spese il costo sarà di 2milioni e 591mila euro per Pabillonis, 5 milioni e 366mila euro per Samassi, 8 milioni e 790mila euro per San Gavino, 4milioni e 457mila euro per Sardara, 8 milioni e 939mila euro per Serramanna e 5 milioni e 103mila euro per Serrenti.

È entusiasta anche Libero Lai, assessore alla gestione dei rifiuti di San Gavino: «Il nuovo appalto ci porterà alla tariffa puntuale. Questo permetterà ai cittadini di pagare quanto verrà realmente prodotto e sarà un incentivo a una sempre maggiore differenziazione. Sarà migliorato anche lo spazzamento stradale».

La raccolta

In prima linea anche Serrenti, che ha affidato la gestione temporanea dei rifiuti all’Unione dei Comuni dopo aver lasciato il Cisa. «Il nostro Comune ha registrato un netto miglioramento nella raccolta dei rifiuti passando da 447 tonnellate di quota indifferenziata a 285, superando così la percentuale di raccolta differenziata che conduce alla premialità pari all’83,63 per cento – evidenzia la vicesindaca Maura Boi –. I servizi base rimangono invariati come la raccolta umida compostabile, la carta e gli imballaggi. La plastica passerà ogni settimana mentre il secco ogni 15 giorni. Tutto questo per incentivare la trasformazione del rifiuto e ridurre gli impatti ambientali».

