Rifiuti nell’oasi, sì alla bonifica 

Mezzo milione di euro per rimuovere la distesa di piattelli concentrata davanti all’ex campo di tiro a volo all’interno del parco di Molentargius. Rifiuti ritenuti «pericolosi», tanto da richiedere la rimozione e la messa in sicurezza urgente, come viene sottolineato nella delibera del consiglio direttivo dell’ente parco che bussa alla porta della Regione per avere le risorse.

La procedura

La richiesta di finanziamento - con proposta progettuale al seguito - è stata già inviata agli uffici regionali. La delibera - firmata dal presidente Stefano Secci, con il benestare del direttore Claudio Papoff - è datata 17 ottobre, accompagnata dalla relazione naturalistica stilata dalla responsabile del settore Ambiente Laura Durante. Planimetrie, fotografie sullo stato attuale dell’area davanti alle vasche delle saline - a ridosso del tratto di litorale quartese del Margine Rosso - lì dove si concentra il rischio di alterazione dell’habitat delle diverse specie che vivono all’interno del parco, compresi i fenicotteri rosa. «Negli anni le attività di tiro al volo hanno causato una distribuzione dei frammenti all’interno della laguna, tra la vegetazione, ma anche lungo la battigia», si legge nella relazione che sottolinea come «la presenza del materiale costituisca una criticità da un punto di vista naturalistico, ma anche paesaggistico».

La delibera

Una discarica di frammenti di piattelli, compresi i residui delle cartucce in plastica, rimasti lì dopo la chiusura del poligono. E che ora vanno urgentemente rimossi, perché «ad un prima caratterizzazione dei rifiuti gli stessi risultano pericolosi», viene ribadito nella delibera del direttivo di Molentargius. Intervento di rimozione che - secondo una stima fatta dall’ente parco - costerà 445mila euro, chiesti direttamente all’assessorato regionale all’Ambiente. «Confidiamo nel finanziamento», le parole del presidente del parco Stefano Secci. «Molentargius è una realtà importante a livello regionale che merita attenzione. In questo caso si tratta di tutela ambientale di un’oasi naturalistica, e la rimozione di questi piattelli è estremamente urgente». Tutela ambientale che va di pari passo con l’operazione rilancio di tutta l’area di Molentargius, frenata dalla carenza di personale di recente denunciata dallo stesso presidente del parco insieme all’amministrazione comunale quartese. «Attendiamo risposte anche su questo», aggiunge Secci.