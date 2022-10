«Rifiuti, meglio la gestione pubblica»  

Una città sporca e un servizio di raccolta rifiuti urbani non idoneo alle mutate esigenze del comune di Alghero. E il turista fa la differenza. Il servizio di igiene urbana, che costa alle casse comunali dieci milioni all’anno, è pensato per i residenti. Nella stagione estiva, però, la città è presa d’assalto dai visitatori: 160mila presenze, quasi quattro volte il numero degli abitanti. L’appalto siglato nel 2016 scadrà nel 2024 e nel frattempo l’assessore all’Ambiente, Andrea Montis ha presentato alla commissione competente una bozza su cui discutere gli aspetti migliorativi del servizio. «La costruzione dell’impianto dell’appalto verrà affidato ad una ditta esterna al Comune» sottolinea l’esponente della giunta Conoci. «La relazione di circa 30 pagine, con relativa proposta dei correttivi al servizio, è stata presentata alla commissione ambiente, la quale dovrà esaminarla e fare ulteriori proposte».

«Cambiare sistema»

Secondo Confesercenti Nord Sardegna «il sistema di affidamento del servizio tramite bando pubblico è superato e nei periodi di alta stagione la capacità di resistenza è messa a dura prova». Enrico Daga, dirigente Confesercenti, con delega alla programmazione e sviluppo, mette in evidenza la necessità di ribaltare il modello di raccolta attraverso il ritorno ad una gestione pubblica del servizio di nettezza urbana. «È indispensabile affidare la raccolta rifiuti ad una società in house di bacino» osserva «una partecipata dai comuni dell’area vasta che condividano gli stessi obiettivi: efficienza, economicità e controllo». Tale progetto potrebbe prevedere l’affidamento del servizio alla stessa Multiss, società in house della Provincia di Sassari, attraverso la sottoscrizione del proprio capitale sociale aperta alla partecipazione dei comuni più motivati per abbattere i costi.

La proposta

«Dopo trent’anni di esperienza fallita, i correttivi non servono, - sottolinea Daga - perché quando l’appalto si avvia alla scadenza, la società appaltatrice non garantisce ulteriori investimenti per migliorare il servizio e la città diventa sempre più sporca e trascurata, con un Ecocentro inefficiente». Una gestione all’avanguardia con la creazione di filiere per la valorizzazione ed il riciclo, utilizzando come hub le aree industriali del territorio. «Con l’adesione alla Multiss, una società di professionisti del settore, una logistica pronta e un management qualificato che rivolge servizi alle pubbliche amministrazioni, - aggiunge – è possibile offrire un servizio con una procedura molto più snella, un risparmio delle prestazioni ed una eventuale riduzione della tariffa per gli utenti».