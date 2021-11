Rifiuti, le pecche della raccolta 

Per i circa 500 utenti delle zone case sparse una delle maggiori difficoltà era il ritiro del secco previsto solo una volta al mese. Ma sono tante le segnalazioni anche per il ritiro della carta e della plastica una volta al mese e ogni due settimane, in questo caso numerose proteste sono arrivate dal prolungamento di via Campanelli e da quello di viale Repubblica, dove i mezzi della ditta non arrivano fino alle abitazioni.

Il caso più emblematico viene segnalato da una residente di via Tharros. «I panni sanitari? Mai ritirati». Dopo un mese di rodaggio, il nuovo servizio di igiene urbana presenta ancora qualche criticità. Disagi per gli utenti delle zone case sparse, ma anche per i commercianti del centro e per le famiglie con bambini e anziani.

Ritiro pannoloni

«Ho fatto la registrazione per chiedere il ritiro dei panni - racconta la cinquantacinquenne - Vedendo che non venivano portati via, ho contattato il numero verde e mi hanno comunicato che non risultava la mia richiesta». Una seconda registrazione non è bastata perché il bidone (pieno) è rimasto sempre fuori dal cancello. «Ogni volta sono costretta a riportare le buste a casa per non lasciale in bella vista nella piazza vicino al bar e al fruttivendolo» sbotta. E il suo non è un caso isolato. «Ho segnalato per due volte alla ditta che gestisce il servizio il mancato ritiro dei pannoloni, ma non è servito» protestano dalla zona di Is pasturas.

Case sparse

Plastica

Nelle vie del centro storico le maggiori criticità riguardano il conferimento della plastica, fissato per il lunedì mattina, che mette gli esercenti davanti a una scelta: esporre i sacchi blu fuori dal negozio il sabato alla chiusura, oppure tornare appositamente la domenica sera.

Condomini

Situazione più o meno sotto controllo nei condomini dove i carrellati sono stati sostituiti dai mastelli singoli. «C’è ancora qualche difficoltà - afferma Alba Luisa Cannea, amministratrice condominiale - la novità spaventa. I malumori sono dovuti spesso ai ritardi nel ritiro dei bidoni che permangono sui marciapiedi per ore». Questione di sicurezza dei pedoni e di decoro.

Isole ecologiche

Davanti ai bidoni per la raccolta degli indumenti usati spesso si ripetono le scene indecorose del passato: quando i cassoni sono pieni, i sacchi con vecchi abiti e calzature vengono abbandonati per terra. Ieri intanto in tutta la città erano ancora evidenti i segni dello sciopero di lunedì che anche in città ha avuto un’altissima adesione e in molte zone le buste della plastica non ritirate sono rimaste in strada, così come i mastelli dell’umido.

Il Comune

Sui problemi nelle case sparse l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri fa sapere che «è stato accolto l’appello dei residenti e già dalle prossime settimane la frequenza sarà di una volta a settimana per il secco». Per la plastica in centro invece è stato trovato un compromesso. «Abbiamo dato ai commercianti la possibilità di esporre i rifiuti il lunedì mattina, dalle 9 alle 10».

