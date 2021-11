Rifiuti, le bonifiche sono un salasso 

Una manovra economica da oltre 3 milioni di euro - fra finanziamenti e incassi spalmati, e spese sostenute - di fatto l’ultima variazione possibile prima della fine dell’anno finanziario in vista del bilancio di previsione pronto ad approdare in Consiglio il 20 dicembre. In cima alle voci dell’assestamento c’è l’aumento delle spese sul servizio di Igiene urbana legato allo smaltimento dei rifiuti in discarica e alla bonifica delle aree urbane ed extraurbane messi in campo dal Comune e da De Vizia nel corso dell’anno: 310mila euro. Un fenomeno che si concentra nell’agro e nel litorale. «Abbiamo intensificato gli interventi, anche se appena conclusa la pulizia puntualmente ricompare una nuova discarica», commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «Il problema è che questi costi ricadono inevitabilmente su tutti i cittadini, compresi quelli rispettosi delle regole, tutto a causa del disastro provocato da alcuni incivili che sporcano il nostro territorio».

È il costo sostenuto dal Comune durante l’ultimo anno, una delle voci di spesa che incide maggiormente nell’assestamento di bilancio votato ieri in Consiglio comunale. Insieme a una serie di finanziamenti incassati, primo fra tutti quello che arriva dalla Regione - poco più di 730mila euro - conquistato dal settore dei Servizi sociali, e che in parte sarà momentaneamente utilizzato per finanziare altri servizi comunali a partire dall’ufficio condono che il Comune conta di attivare a breve.

Oltre 300mila euro del bilancio comunale vengono spesi per far fronte a bonifiche e smaltimento dei rifiuti abbandonati in tutta la città.

Manovra da 3 milioni

Soldi alle scuole

Una parte delle risorse ricavate fra le righe del bilancio vanno alle scuole - 150mila euro - con un intervento previsto sugli impianti termici, finanziato con le maggiori entrate incassate dalle concessioni edilizie. Ancora: 135mila euro sono destinati alla sistemazione straordinaria delle strade urbane e del litorale ulteriormente danneggiate dalle ultime piogge e 200mila per l’adeguamento dei tre ingressi del palazzo comunale. Mentre il resto dell’avanzo di amministrazione servirà per la manutenzione e sostituzione delle rastrelliere per la sosta delle biciclette e per la costruzione di loculi e tombe gentilizie nel cimitero.

Servizi sociali

Al centro dell’assestamento di bilancio c’è anche il finanziamento arrivato dalla Regione per i Servizi sociali, oltre 730mila euro, più che triplicato rispetto al passato. «Grazie al lavoro dell’assessore e della dirigente del settore che hanno ottenuto importanti risorse per il Comune», sottolinea Sanna. Soldi stanziati per l’inserimento dei minori in strutture protette, ma che in parte saranno utilizzati subito per garantire altri servizi: in primis per finanziare l’arrivo dei lavoratori interinali che supporteranno l'attività in Municipio, partendo dall’ufficio condono necessario per smaltire le migliaia di pratiche in arretrato, sino al prolungamento del servizio Urp e di quello di vigilanza all’ingresso degli stabili comunali.

