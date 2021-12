Rifiuti, la città sfregiata dagli incivili 

Non migliore la situazione in via Cornalias angolo via la Nurra dove a causa dello scoppio di un tombino si è formata una pozzanghera maleodorante fangosa che rende difficile il passaggio agli abitanti della prima palazzina sulla destra. Poco più in alto, angolo via Marghine, si trovano pezzi di plastica, di cartone e televisori distrutti. Il disagio è evidente anche in via Doberdò nel primo e nel secondo vicolo: le lamentele degli abitanti sono state molteplici ma la situazione rimane statica con bottiglie di vetro rotte abbandonate e i muri imbrattati.

Tra i punti più colpiti c’è via Timavo dove sorgono le case parcheggio: decine di buste e un fetore fortissimo sono una costante di una via che risente anche dei marciapiedi divelti e del manto stradale usurato. A risentirne i tanti i bambini che vivono lì e che si ritrovano a giocare in mezzo alla sporcizia più assoluta.

Cumuli di rifiuti tra le vie di Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace, ma anche al Brotzu, aumentati copiosamente in questi giorni di festa: gli ennesimi atti di inciviltà che rendono ancora più evidente una emergenza sotto gli occhi di tutti da tempo e che non si riesce ad arginare nonostante la buona volontà di tanti cittadini onesti costretti ad assistere a uno spettacolo mortificante.

Le zone più sporche

San Michele

A San Michele balza all’occhio la discarica a cielo aperto in piazza Medaglia Miracolosa dove si trovano scatole, resti di generi alimentari, escrementi, capi di abbigliamento logori. L’immondizia ai bordi dei marciapiedi si trova anche in via Col di Lana e in via Monte Grappa ma è nel cuore del rione che l’emergenza risalta: in via Bosco Cappuccio una perdita d’acqua dal muro pericolante in pietra ha allagato completamente il marciapiede, pieno zeppo di fango, fazzoletti, casse di birra, ciabatte e pantofole. Dieci metri più avanti alcune transenne messe a protezione del tratto sono state rovesciate e calcinacci di grossa dimensione sono caduti giù. Nelle traverse di via Col de Rosso e via Buccari oltre alle tante scatole di cartone si trovano piatti di plastica con resti di cibo e mangime per animali, bucce di mandarino, sacchi di farina e di zucchero semolato.

Sant’Avendrace

Spostandosi di qualche centinaia di metri, a Sant’Avendrace lo scenario è speculare: le recinzioni della storica casa Cantoniera sono state distrutte e all’interno sono state lasciate bottiglie di vetro, pacchetti di sigarette, giocattoli, tubi metallici, foulard e casse di frutta bruciate. Duecento metri più avanti, sulla destra, via Semelia è piena zeppa di sacchi dell’immondizia, resti di frutta, buste della spesa strappate, scarpe da corsa sdrucite, proprio accanto ai murales realizzati dal collettivo dei Sardos Frades per riqualificare l’area. Non è migliore la situazione nel parcheggio del Brotzu, dove da settimane cumuli di rifiuti gettati chissà da chi giacciono da alcune settimane.«Bisogna realizzare nuovi ecocentri, fare più controlli», denuncia il consigliere metropolitano delegato all'Ambiente Roberto Mura. «L’incuria di pochi rischia di danneggiare tutti: occorre migliorare il metodo di pulizia delle strade dando adeguata e uguale attenzione a tutte le aree della città».

