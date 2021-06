Rifiuti, la battaglia di un pensionato 

Per due volte non si è visto ritirare la busta della plastica che aveva posizionato sull’uscio di casa ma dentro un altro contenitore «perché se no se la sarebbe portata via il vento». Allora, per protesta, ha messo la busta in macchina e l’ha lasciata di fronte all’ecocentro di Villasimius, avvicinandosi alla telecamera di sorveglianza per far sì che non ci fossero dubbi su chi fosse l’autore del gesto. Per tutta risposta Jorgo Palita, pensionato di 76 anni, ha ricevuto una sanzione da 250 euro per abbandono di rifiuti.

«Ma io non ho abbandonato dei rifiuti – spiega Palita – ho differenziato la plastica e l’ho depositata di fronte al cancello dell’ecocentro per protestare contro la ditta del servizio rifiuti che, appunto, non ha ritirato la busta dal mio domicilio di via Tiziano senza neanche lasciare un biglietto con le motivazioni».

«Il bidone? C’era vento»

Il motivo del mancato ritiro sarebbe riconducibile al posizionamento della busta all’interno di un bidone. «In base al regolamento – precisa Palita – le nuove buste trasparenti per la plastica vanno lasciate così come sono, senza inserirle in altri contenitori. Il fatto è che quel giorno c’era molto vento e dunque sarebbe volata via. Per questo l’ho posizionata su un bidone aperto. Cosa costava prelevarla?» Da qui l’idea di una protesta civile: «Da buon cittadino – dice ancora – ho lasciato la busta di fronte al centro di smaltimento preoccupandomi di farmi inquadrare dalla telecamera come per sottolineare che ero io. Non sono di certo andato in giro per le campagne ad abbandonare rifiuti».

Attento all’ambiente

Palita da anni è uno dei cittadini più attenti all’ambiente, come sottolinea la moglie Elvira Carta: «Quando andiamo al mare – racconta – ha sempre con lui un paio di buste vuote perché va in giro a raccogliere i rifiuti abbandonati da altri per contribuire a tenere pulito il paese». Per questo suona come una beffa che Jorgo Palita sia stato sanzionato proprio come una di quelle persone contro le quali lui combatte, gli incivili che abbandonano i rifiuti: 250 euro più 12 per spese di notifica.

«Ho chiesto spiegazioni al comando dei vigili», riprende il pensionato: «Non c’è stato nulla da fare. Anzi, la sanzione adesso è lievitata ad oltre 300 euro. Ricorrerò ad un legale».

La polizia locale

Il comandante della polizia locale, il capitano Pierluigi Casu, spiega che in base al regolamento non ci sono altre opzioni: quel gesto è da sanzionare. «Se proprio voleva contestare qualcosa – dice Casu – il cittadino aveva a disposizione altre forme di protesta, non di certo quella di abbandonare una busta di rifiuti. Dice che non gli hanno ritirato la plastica? Poteva chiamarci e segnalare il problema, non ci si fa giustizia da soli».

