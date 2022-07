Rifiuti ingombranti, raccolta in tilt 

Da un mese la raccolta dei rifiuti ingombranti in città è in tilt. Ma il Comune corre ai ripari e attiva l’ecocentro mobile: «In attesa dell'inizio lavori per la struttura fissa, dopo 15 anni dall’inizio della raccolta differenziata, i monserratini potranno conferire i rifiuti al di fuori della raccolta domiciliare programmata in calendario», annuncia il sindaco Tomaso Locci. Il servizio è attivo nel parcheggio dell’impianto sportivo del Comparto 7, in attesa dell’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di quello stabile. Il calendario: martedì dalle 7 alle 11.30 via Antonino Pio, e giovedì (stesso orario) via Giulio Cesare.

I problemi

Gesenu, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana dal primo giugno, dice che «gli ingombranti possono essere conferiti già nell’ecocentro mobile e ritirati a casa di chi non può recarsi di persona. Per ora però non si potranno portare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: si stanno individuando soluzioni alternative, non avendo un centro di raccolta». Sono tanti cittadini in questo mese hanno rilevato “criticità”. Maria Rossella Ghiani ha smontato la vasca da bagno. «Non sapevo come disfarmene. Sono riuscita a sbarazzarmene regalandola. Ma ho ancora un aspirapolvere da smaltire. Molti si sentono liberi di buttare i rifiuti ingombranti a bordo strada. Si stanno creando molte discariche».

Alessandro Simonetti invece ha una caldaia e una lavatrice di cui liberarsi. Anche lui ha chiamato la ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti. Ma momentaneamente dovrà tenerseli ancora a casa, trattandosi di rifiuti elettronici: «Dovrò trovare qualcuno che abbia una casa più grande della mia e che possa tenermeli nel frattempo». Sul sito internet di Gesenu è scritto che «momentaneamente, il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, caldaie, condizionatori, elettrodomestici, televisori, cellulari, computer, lampadine a basso consumo, rasoi, stampanti, neon, è sospeso».

