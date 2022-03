Rifiuti, in zona bianca è già rivolta  

In base al nuovo appalto infatti nella zona bianca la frazione organica sarà ritirata soltanto il sabato, a differenza di tutte le altre zone della città dove il ritiro invece ha una frequenza di tre volte alla settimana. I turni aumenteranno a tre soltanto nel periodo estivo, dal 1 maggio al 10 settembre. Per questo i residenti chiedono che i passaggi di raccolta siano potenziati ad almeno due per evitare di dover tenere in casa le buste dell’organico, con tutto ciò che ne consegue in termini anche di odori e igiene.

Al secondo giorno della mini rivoluzione del porta a porta, segnata dai nuovo mastelli col microchip che diventeranno obbligatori dal 18 aprile, in città già partono le richieste di aggiustamento.

Raccolta di firme

In particolare ieri è stata lanciata una raccolta di firme per chiedere l’aumento dei giorni di ritiro dell’umido. A promuoverla sono i residenti della zona bianca, una delle otto in cui è suddivisa la città, che include la fascia di territorio della campagna quartese, dove ci sono le case sparse, come via Bing’e Cresia e via Antares.

Il problema

Nuovi disagi

Intanto anche ieri si sono verificati diversi disagi. Molti residenti, ancora spaesati per la novità, non hanno seguito il nuovo calendario, e hanno esposto rifiuti per cui invece non era previsto il ritiro. Il risultato è stata la spazzatura rimasta per strada e sui marciapiedi per l’intera giornata. I nuovi calendari sono stati distribuiti nei giorni scorsi casa per casa. Qualche residente lamenta però ancora di non averli avuti. Inoltre fuori dai nuovi mastelli continuano ad essere sistemate anche altre buste, perché questi sono troppo piccoli per contenere tutti i rifiuti. Un problema questo che era stato evidenziato già martedì, nel primo giorno del nuovo porta a porta, dal presidente del Comitato di residenti di Margine Rosso Emanuele Contu: «I nuovi mastelli sono più piccoli dei precedenti e la capienza, soprattutto per la plastica, è assolutamente insufficiente», aveva spiegato.

Le stazioni ecomobili

Sui cittadini incombono dunque le nuove regole che saranno definitivamente in vigore il 18 aprile e che prevedono appunto che le buste che non entrano nei contenitori non saranno ritirate. Chi però non riuscirà a conferire tutti i rifiuti potrà utilizzare le stazioni eco mobili che saranno sistemate presto. In questi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione delle pedane che avranno una superficie di 17,50 metri quadri oltre all’area antistante di 30 metri quadri.

Dove saranno

L’ecomobile 1 stazionerà in piazza Santo Stefano e nelle vie Galvani, Della Musica, San Benedetto, Austria e Cecoslovacchia. La stazione 2 sarà in piazza Sant’Andrea, via Biora, via S’Oru e Mari, via Dei Salici, via Delle Ninfee e via Is Pardinas. L’ecomobile stagionale invece stazionerà nelle vie Dei Cicloni, S’Oru e Mari e Del Galeone.

Resta infine l’incognita dei condomini per cui non è stata trovata ancora una soluzione. Si dovranno trovare gli spazi per allestire i contenitori e soprattutto bisognerà capire come i residenti dovranno conferire i rifiuti.

