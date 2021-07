Rifiuti in fiamme a Piandanna 

Un’alta colonna di fumo nero si è levata nella zona di Piandanna, alla periferia di Sassari, a causa di un rogo vicino al campo nomadi. Erano le 22 di giovedì. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate fino alle 5 di venerdì per spegnere l’incendio.

Il rogo ha interessato grandi quantità di immondizia e carcasse varie accumulate vicino all’insediamento Rom. Il materiale plastico gommoso ha reso difficili le operazioni di spegnimento creando in tutta la zona disagi a causa del forte odore. Il materiale era accumulato lungo il viottolo che conduce al campo. Non c’è stato pericolo per le persone residenti e non è stato necessario evacuare gli alloggi.

L’origine è dolosa

Il rogo ha prodotto un intensa colonna di fiamme e fumo ma, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, è stato circoscritto ad un diametro inferiore ai 100 metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale per garantire la sicurezza. Il comandante Gianni Serra, insieme ai suoi agenti, ha condotto le indagini per accertare eventuali responsabilità. A chiusura delle indagini, la polizia locale ha notificato la notizia di reato all’autorità giudiziaria per abbruciamento di rifiuti di origine dolosa, si tratta di un reato di natura penale.

Le bombole esplose

Tra i materiali bruciati anche alcune bombole di gas che hanno provocato scoppi senza causare danni o pericolo per le persone, favorito dal fatto che il rogo si è sviluppato in una zona periferica. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso inoltre la messa in sicurezza di alcune di queste bombole. Fonti interne alle indagini hanno definito i responsabili “dissennati” per il pericolo di danni ben più grossi che potevano verificarsi proprio per la natura dei materiali a cui è stato appiccato il fuoco.

Telefonate d’allarme

Le fiamme, visibili da diverse zone di Sassari, hanno allarmato i residenti della zona, già in uno stato di preoccupazione suscitata dai roghi dei giorni scorsi nell’Oristanese. Molti hanno telefonato al 115. Le chiamate al centralino sono proseguite anche dopo lo spegnimento del rogo a causa dell’aria che è rimasta irrespirabile nelle prime ore del mattino.

