«Rifiuti, impossibile bandire l’appalto»  

«Non lo nascondo. Mi spaventava l’idea di non poter conciliare la mia professione con questo incarico. Poi ha prevalso il senso di responsabilità visto il momento di forte emergenza per la città, soprattutto nei settori che mi sono stati affidati: l’Ambiente e i Lavori pubblici».

Fino a tre mesi fa aveva seguito le vicende della città dal suo studio da ingegnere, ma quando il sindaco Pietro Morittu lo ha chiamato a rivestire l’incarico di assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici (su indicazione del gruppo Carbonia Avanti) Stefano Mascia ha deciso di accettare. A quasi cento giorni dalla nascita della nuova giunta comunale si può fare un primo bilancio.

Ha accettato l’incarico dopo tante insistenze.

Carbonia è piena di discariche abusive, le lamentele sono all’ordine del giorno

«È uno dei temi che ho messo subito in agenda. Abbiamo avviato un primo monitoraggio che permetterà di individuare i punti prediletti dagli incivili. Con l’ausilio delle fototrappole scatteranno le sanzioni che si spera fungano da deterrente».

Molti cittadini non credono più alle promesse

«Sono più numerosi quelli pronti a collaborare. In via Dalmazia e via Ospedale abbiamo visto decine di persone, negli ultimi mesi, prodigarsi per ripulire le aree intorno ai palazzoni. Ora sono in prima linea nel monitoraggio dei trasgressori».

L’appalto per la raccolta dei rifiuti scadrà a fine aprile: cosa farete?

«Purtroppo chi ci ha preceduto non ha impostato nulla, quindi per circa un anno andremo in proroga in modo da scriverne uno che si basi sui dati raccolti dalle esperienze passate, in linea con le nuove normative e a misura dei cittadini che da tempo chiedono di pagare sulla base dei rifiuti che producono».

Un anno è sufficiente?

«Dovrà esserlo. Il vero ostacolo al nostro impegno nei vari campi, oltre alle scarse risorse in cassa, è l’organico all’osso. L’apporto di nuovi dipendenti si rivelerà prezioso soprattutto ora che avremo la possibilità di gestire le importanti risorse del Pnrr».

Le strade della città sono un percorso di guerra.

«Lo stato di precarietà su questo fronte è quello che mi ha più impressionato. Da quando ci siamo insediati siamo intervenuti per svariate centinaia di buche. In città ci sono 57 chilometri di strade asfaltate, di cui una buona metà da rifare, e 31 chilometri che l’asfalto non l’hanno mai visto, soprattutto nelle frazioni. Stiamo organizzando un “piano strade” con un tariffario e una tabella di marcia che sarà aggiornata costantemente sulla base delle risorse che si riusciranno a reperire volta per volta».

Al Museo del carbone, ex lampisteria, piove tra le vetrine espositive.

«Anche qui si paga il conto di manutenzioni rinviate da anni che ora programmeremo, insieme agli altri assessorati competenti, anche in altri locali del complesso della Grande miniera. C’è un progetto più ampio di recupero e fruizione degli edifici, ristrutturati ma inutilizzati. Sono tante le azioni impostate e mai portate a termine».

Come il contratto di quartiere?

«Stiamo sbloccando l’annoso problema del canale di guardia, ormai è questione di poco. Sul fronte dei quartieri popolari siamo in costante dialogo con la Regione. Abbiamo partecipato a bandi per tre milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica: se dovessimo ottenere i finanziamenti partirebbero subito i lavori nelle “case parcheggio” e poi in piazza Primo maggio e in piazza Cagliari».

