Rifiuti, il nodo dei condomini 

«Il problema è che non ci hanno consegnato ancora i nuovi contenitori», dice Katia Serra, titolare di uno stand di frutta e verdura, «noi stiamo ancora conferendo i rifiuti con quelli vecchi. In un posto come il mercato avrebbero dovuto consegnarli già da tempo. E poi nei giorni scorsi ci sono stati anche dei problemi con il ritiro e sabato abbiamo dovuto tenere nei box umido e secco». Le distribuzioni seguono gli elenchi forniti dal Comune. «Siamo in attesa», dice la presidente del consorzio degli operatori Ilva Loche, «per ora ci hanno dato solo i calendari».

Problema che si aggiunge a problema. Non si è infatti ancora deciso come dovrà procedere il porta a porta nei condomini. Ci sono da stabilire regole che dovrebbero essere decise e confermate nei prossimi giorni: se ogni inquilino dovrà esporre il proprio bidone o se, come accade anche adesso, dovrà conferire i rifiuti unicamente nei contenitori condominiali. Non è una questione di poco conto: soprattutto nei palazzoni di Pitz’e Serra c’è il rischio di trovarsi in strada centinaia di bidoni.

Rischia di slittare ancora l’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nei condomini. La distribuzione dei contenitori che dovranno essere consegnati in ogni palazzina, ha subito uno stop imprevisto. O meglio, i bidoni sono arrivati ma sono fermi al porto di Cagliari per via dello sciopero degli autotrasportatori. Nell’attesa che la situazione si sblocchi, sono state sospese tutte le consegne. Bloccate le consegne dei contenitori per gli sfalci.

Problema che si aggiunge a problema. Non si è infatti ancora deciso come dovrà procedere il porta a porta nei condomini. Ci sono da stabilire regole che dovrebbero essere decise e confermate nei prossimi giorni: se ogni inquilino dovrà esporre il proprio bidone o se, come accade anche adesso, dovrà conferire i rifiuti unicamente nei contenitori condominiali. Non è una questione di poco conto: soprattutto nei palazzoni di Pitz’e Serra c’è il rischio di trovarsi in strada centinaia di bidoni.

I calendari

Nell’attesa che si prendano le decisioni, perplessità e disagi coinvolgono anche gli operatori commerciali che devono seguire calendari di raccolta differenti. Il mercato civico ad esempio segue le regole che valgono anche per le case di cura, gli asili, gli ospedali e le scuole con la mensa. Ovvero con raccolta del secco tre volte a settimana e di tutte le altre tipologie di rifiuti sei volte.

Le regole cambiano anche tra i negozi del centro divisi, in base al codice di categoria dato dal Comune, in bassi produttori e grandi produttori. Per i primi la raccolta del cartone è prevista una sola volta a settimana, per i secondi tre volte. «Ma tutte le attività, grandi e piccole», spiega Mary Porta de L’Elfo, «hanno necessità di avere un ritiro più frequente perché la produzione di carta è cospicua. Poi è scomodo il ritiro del lunedì in quanto la domenica siamo chiusi e invece dovremmo venire a portare fuori i bidoni alle 20».

La novità

Intanto prosegue la sistemazione dei cestini nelle vie della città. Sono già stati posizionati quelli neri con un solo scomparto per le cartacce dotati di posacenere per le cicche. A questi si aggiungeranno poi quelli a tre scomparti per carta, vetro e plastica. E sono comparsi anche i bidoni verdi dove dovranno essere gettate le bustine con gli escrementi dei cani. Saranno in tutto cinquanta e avranno anche uno scompartimento dotato di bustine che potranno essere utilizzate dai proprietari che non le hanno con sé. Già completata invece la sistemazione dei bidoni per la raccolta degli oli esausti, delle pile e batterie, delle bombolette spray, dei farmaci e degli abiti.

